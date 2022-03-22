Лекарства тают как сахар

Санкции запада ударили не только по экономике России, но и по нервам граждан. Жители страны начали массово скупать продукты питания — в особенности сахар, муку, а также средства гигиены и лекарства.

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В аптеках начали таять запасы средств длительного применения. В особенности отмечается нехватка антидепрессантов и различных препаратов психиатрического назначения, инсулина, лекарства для поддержания работы или замещения функций щитовидной железы и так далее.

Население подавляет тревожность

По данным маркетплейса «Здравсити» (входит в фармакологический холдинг ЦВ «Протек»), с 28 февраля наблюдается повышенный спрос как на иностранные, так и на российские препараты данных категорий.

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«Пик продаж препаратов для поддержания работы щитовидной железы наблюдался с 14 по 20 марта - было продано на 218% больше упаковок, чем неделей ранее. В этот же период констатировался рост спроса на инсулин - продажи были выше на 63%, чем за период с 7 по 13 марта. Высока вероятность, что положительная динамика сохранится и на неделе с 21 по 27 марта. В числе особо востребованных препаратов входят также антидепрессанты. С 28 февраля по 6 марта спрос на них вырос в 3 раза. На следующей неделе он несколько снизился (-42%), а с 14 по 20 марта продажи антидепрессантов вновь выросли (+31%)», — сообщил «Эксперту» коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов.

Общее тревожное состояние население, на которое повлияло обострение ситуации на Украине, подтверждает и рост продаж безрецептурных снотворных и противотревожных препаратов в различных аптеках. Согласно статистике DSM Group, приводимой СМИ, продажи данных групп лекарств за первую неделю марта год к году увеличились на 88% и 34,7%, до 3,3 млн и 347 тысяч упаковок соответственно. Среди самых популярных — «Ново-Пасит» израильской Teva и «Афобазол» «Отисифарма».

Однако, по мнению директора СРО Ассоциация независимых аптек, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, ситуация с повышенным спросом может в скором времени изменится.



«Ажиотажный спрос на лекарства, вызванный ожиданием роста цен и сокращения поставок импортных медикаментов, начал спадать. Кто хотел — уже закупился впрок. Это подтверждает и анализ рынка: с 24 февраля по 6 марта он в рублях вырос в два раза, то есть вместо ожидаемой суммы, например, в тысячу, люди покупали на две. Однако выручка в аптеках в разы не увеличилась, так как население закупало, в основном, препараты, использующиеся при лечение различных хронических заболеваний. А лекарства для лечения COVID-19, на которые делали ставку и которые присутствовали в достаточном количестве аптеках, пошли на спад», — заметила она.

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У спроса глаза велики

На момент публикации материала представители некоторых аптечных сетей, которым «Экспертом» были направлены соответствующие запросы, так и не прокомментировали ситуацию. Корреспондент «Эксперта» попытался «в поле» выяснить, как обстоит дело с наличием тех или иных препаратов в разных районах Москвы. В качестве опорных были выбраны именно те лекарства, которые назначаются врачами на длительное время.

Согласно сайтам столичных аптек, а также данным проекта «Все Аптеки» от сервиса «ВКонтакте», на сегодняшний день в продаже стало сложнее найти многие антидепрессанты датского производства, в том числе «Ципралекс», «Цимпрамил», «Бринтелликс». Чуть чаще представлено лекарство «Триттико» (Италия), во многих интернет-магазинах по-прежнему можно забронировать «Золофт» (США), «Феварин» (Франция) и так далее. Проблематичнее стал для пациентов поиск и препаратов для восстановления или замены функций щитовидной железы, например, «L-Тироксина», «Эутирокса». Во время проведения исследования, препарат «Эутирокс» не был обнаружен ни в одной аптеке столицы.

В свою очередь инсулин короткого действия, например, инъекционный «Туджео СолоСтар» (Германия), согласно данным сайта «Все Аптеки», имеется в наличии только в двух московских точках продаж. Нет в ассортименте датского инсулина «Фиасп». Практически все иностранные препараты сильно выросли в цене — минимум на 300 рублей в самых бюджетных аптеках. Подтверждает это и Виктория Преснякова. При этом некоторые сети пытаются бороться с наценками.

«Цены на лекарственные препараты, с момента начала событий на Украине, действительно изменились. Напомню, что изменения курса валют отражается на конечной стоимости медикаментов — фармацевтическое производство зависимо от импорта. Оборудование, расходные материалы, упаковку и, конечно же, субстанции закупают, в основном, за рубежом. Поставщики за импортные медикаменты рассчитываются в долларах и евро. Кроме того, в настоящий момент перестраивается логистика, а это требует времени. Все вышеперечисленное, конечно же, влияет на конечную стоимость. По данным Росздравнадзора, рост составил порядка 5,7%: какие-то препараты подорожали меньше, какие-то больше. Это достаточно много, учитывая, что за весь прошлый год рост составил 3%. К слову, аптека находятся в конце всей товаропроводящей цепочки, и наценка у нее не меняется. Сейчас некоторые сети, понимая свою социальную функцию, даже стараются снизить наценку. Лекарства же могут приходить от поставщика по разным ценам в течении нескольких дней», — заметила глава Альянса фармацевтических ассоциаций.

Во время личного обхода нескольких аптек корреспонденту «Эксперта» удалось лично поговорить с их представителями, а также с покупателями и узнать их мнение.

«Я ищу датский “Ципрамил” уже очередную неделю. На сайтах значится, что лекарство есть. Но когда я приезжаю — препарата уже нет в наличии. Есть российский аналог, но он мне не подошел, началась сильная “побочка”», — пожаловалась одна из покупательниц.

Непосредственно в аптеке заметили, что спрос на российские аналоги также вырос, однако пациенты ищут иностранные препараты, так как многие принимают их уже не первый год и не хотят вносить корректировки в лечение.

Кроме того, некоторые пациенты отмечают, что боятся переходить на российские препараты из-за «негативных отзывов в интернете». Несмотря на то, что врачи подтверждают безопасность аналоговых лекарств, страх заставляет пациентов совершать необдуманные поступки вплоть до самостоятельной корректировки дозировок, чего делать не следует.

«Обычно мне в поликлинике выдавали датский инсулин. Теперь я боюсь, что мне будут выдавать российский, а в магазине датский я не найду. Да и он очень дорогой. У меня остался еще некоторый запас дома, “колю” меньше положенного», — рассказала корреспонденту «Эксперта» еще одна клиентка аптеки.

Потребителям стоит успокоиться

Впрочем, основная проблема с отсутствием лекарств связана вовсе не с поставками — они не прерывались, подтвердили сразу в нескольких аптечных пунктах.

«Например, ”Урсофалька”(препарат, уменьшающий содержание холестерина в желчи — прим. “Эксперт”) нет. Почему? Ну, а почему в магазинах сейчас нет сахара? Все разбирают сразу, как только приходят поставки. Берут сразу по несколько пачек», — заметил один из провизоров.

При этом поставка лекарств происходит в плановом режиме, заявил Борис Попов. «В настоящий момент перебоев не наблюдается, но наблюдается повышенный спрос, который ранее не был спрогнозирован товаропроводящей цепочкой и производителями», — подчеркнул он.

Подтвердил факт наличия поставок и генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. «Дело в том, что ажиотажный спрос (а потребление лекарственный препаратов за неделю выросло в два раза) привел к тому, что по части лекарственных препаратов стала возникать нехватка в розничной и аптечной сети. Однако отмечу, что на данный момент никто из фарм. производителей не заявлял об отказе от поставок лекарственных препаратов на территорию РФ», — сообщил «Эксперту» Сергей Шуляк и добавил, что во многом дефицит создаётся за счёт массовых закупок лекарств самими гражданами, хотя присутствуют и логистические трудности.

«Бывают логистические задержки, потому что мы знаем о некоторых событиях на границе с территорией Польши, где выстроилась многокилометровая очередь из фур. Да, в них могут быть, в том числе, и лекарства. Безусловно, такие задержки могут сейчас возникать, но логистический кризис усугубился тем, что люди закупили всяких лекарств про запас - и тем самым опустошили полки аптек», — посетовал генеральный директор DSM Group.

Из-за «лекарственной паники» среди покупателей растет спрос не только на иностранные, так и на российские препараты. Производители последний, безусловно, будут страховать фармацевтический рынок, но для увеличения мощностей необходимо время. «Что-то очень быстро выпускать практически невозможно, должно пройти какое-то время. И соответственно пока об этом еще говорить рано», — констатировал Сергей Шуляк.

«В фармацевтической отрасли производители, поставщики и аптечные сети рассчитывали на определенную потребность, сегодня она выросла в два, а по некоторым категориям и в три раза. Так, иностранные производители планируют и распределяют свои продукцию по странам, исходя из годовой потребности. Поэтому быстро перестроится и поставить на наш рынок больше тех или иных лекарств невозможно. Требуется время. Тем более, что и логистика сейчас изменилась. Паниковать не стоит. Производители лекарственных препаратов, понимая свою важную гуманитарную миссию, не отказываются от сотрудничества. В пандемийный период отечественная фарма уже показала свою готовность быстро перестроиться и быть гибкой. В ближайшее время все нормализуется, мы все над этим работаем», —заключила Виктория Преснякова.

Правительство поддержит фармацевтику

Стоит отметить, что на данном фоне в ходе сегодняшнего заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в оперативных планах кабинета министров стоит поддержка фармацевтической отрасли.

«Что касается других отраслевых мер, есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий — через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам. А также — по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», — заявил Михаил Мишустин.