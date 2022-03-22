Лизинговые компании: как выбрать лучшую

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Срок работы

Время работы компании – важный параметр надежности. Чем дольше работает фирма, тем больше у нее опыт в данной сфере. Сотрудники такой организации внимательно подходят к подготовке и сопровождению сделки.

Со временем у специалистов компании появляется опыт в оценке рисков, анализе поставщиков, согласовании выгодных условий. Накопленные знания позволяют фирме быть надежным партнером.

Финансовое положение

Финансовая устойчивость – другой важный параметр, на который обязательно необходимо смотреть при выборе компании. При наличии проблем в данной сфере может быть ситуация, что фирма не осуществляет выплаты по кредитным договорам.

Поэтому при выборе компании обязательно следует проверить информацию о финансовом состоянии компании. Для этого нужно проанализировать бухгалтерскую отчетность, которая находится в свободном доступе.

Варианты финансирования

Виды источников финансирования, применяемых лизинговыми фирмами, считаются важным фактором для лизингополучателя. Могут использоваться:

кредиты;

собственные средства;

облигационные займы;

финансовые ресурсы материнской компании;

займы, выдаваемые организациями и частными лицами.

От параметров финансовых ресурсов зависят условия лизинга. При использовании разных источников получения денег действует гибкий подход к назначению правил лизинга.

Ограничения

Почти у всех лизинговых компаний присутствуют ограничения по клиентам. Это касается организационно-правовой формы, срока работы лизингополучателя, финансовых показателей, налогообложения.

Действуют ограничения и относительно предмета лизинга. Требуется новое имущество. Допускается финансирование лишь некоторых видов имущества. Действуют ограничения и по стоимости лизингового предмета.

Помимо представленных критериев следует обращать внимание на некоторые другие параметры. Это ограничения по условиям лизинга. Необходимо учитывать стоимость финансирования по лизингу. У компании обязательно должно присутствовать свое автохозяйство. Еще важно, чтобы у нее был опыт в заключении внешнеэкономических контрактов.