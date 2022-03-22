Nasdaq: медведи закончили «свирепое ралли»

Несмотря на то, что прошлая неделя начиналась обвалом Nasdaq Composite и Russell 2000 в «медвежий рынок» (минус 20% от максимума), она оказалась одной из лучших в истории. Основные индексы показали по ее итогам максимальный прирост с ноября 2020 года. Причиной стало неожиданное для многих стремительное ралли: тот же Nasdaq Composite вырос на 8,1%.

Взлет подпитывало массированное закрытие «шортов» на факте повышения ставки ФРС, а также на опровержении слухов о делистинге китайских акций. Помогла и защита позиций в связи с triple witching (экспирация индексных фьючерсов, а также опционов на акции и на индексы). Объем истекших в пятницу опционов превышал $3,5 трлн.

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Такой мощный рост помог Nasdaq Composite и Russell 2000 выскочить из зоны «медвежьего рынка», но это отнюдь не означает, что последний закончен. Во всяком случае, у самих «медведей» на этот счет иное мнение. «Прошедшая неделя была ничем иным, как свирепым ралли медвежьего рынка, — цитировало Bloomberg в начале торгов понедельника одного из них, главного стратега Morgan Stanley по акциям США Майкла Уилсона. – Хотя оно, быть может, еще не полностью закончено, это ралли для продажи».

В те часы американские индексы колебались вокруг нулевой отметки относительно закрытия пятницы и аналитики Morgan Stanley советовали использовать подъем для занятия оборонительных позиций. В частности, в своей записке они повышали рейтинг таких общеизвестных защитных бумаг, как акции коммунальных компаний. «Ралли медвежьего рынка самые свирепые», - напоминали они.

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Это, действительно, так, причем для обеих сторон рынка. Здесь и скорость взлета котировок, способная уничтожить неосмотрительного игрока на понижение, и последствия для тех, кто решит остаться в акциях. Рост во времена «медвежьих рынков», вопреки довольно распространенному представлению о том, чем они отличаются от «бычьих», бывает порой невероятно стремительным. Его нельзя даже сравнить с размеренным подъемом здорового растущего рынка. Но и падают рынки быстрее, чем растут.

Три лучшие недели Nasdaq Composite за последние 30 лет пришлись на апрель 2000-го, сентябрь 2001-го и октябрь 2008 года (плюс 25,3%, 16,1% и 15,3%). Это периоды взрыва «пузыря доткомов» и мирового финансового кризиса. До дна тогда было еще очень далеко и из хорошего тому, кто оставался в длинной позиции, можно было пожелать лишь отсутствия маржинальных кредитов.

Говорить сейчас о достижении дна тоже странно. ФРС вынуждена ужесточать денежно-кредитную политику на фоне высочайшей (по меркам США) инфляции, рискуя загнать экономику в рецессию и стагфляцию. Предположения о том, что в этой ситуации можно избежать удара по темпам роста ВВП в последнее время выглядят все менее реалистичными – по крайней мере, для участников рынка.

«Мы по-прежнему не считаем, что устойчивое дно достигнуто, учитывая наши взгляды на то, что геополитическая ситуация остается крайне нестабильной, инфляция должна продолжить расти, а перспективы экономического роста ухудшаются”, - цитировал CNBC старшего аналитика по акциям Wolfe Research Криса Сенека.

Ну а часть из тех, кто считает иначе, в понедельник смог переубедить сам председатель ФРС Джером Пауэлл, произнесший неожиданно «ястребиную» речь. Оказалось, что теперь в борьбе с рекордной инфляцией он готов поднять ставку куда резче, чем ожидалось, – до уровней, грозящих рецессией. Ее повышение продолжится до тех пор, пока инфляция не окажется под контролем, сообщил он. Подъем ставки на каждом заседании может быть выше, чем на 25 б.п., а если надо будет превысить прежний уровень «нейтральности», то его превысят. В целом тон был очень жестким.

На рынке многие поняли это так, что ФРС, допустив затяжное ускорение темпов роста потребительских цен и достижение ими рекордного с января 1982 года уровня (7,9%), загнала себя в угол. Вне зависимости от того, что будет в итоге с инфляцией, темпам роста ВВП достанется. А то, что, по заверениям Джерома Пауэлла, экономика и, в частности, рынок труда, в прекрасной форме, теперь надо понимать уже не так, как на прошлой неделе.

На это ФРС просто не будет оглядываться, причем, возможно, слишком долго. Официальная датировка начала и окончания рецессий, которой занимается NBER, способна отставать от жизни не только на многие месяцы, но и на годы. Тут не до ралли, тем более что исторически фондовый рынок, в отличие от чиновников, – отличный предсказатель начала рецессий в США. Он никогда не входит в них растущим. Снижение индексов опережает пик делового цикла примерно на полгода, но это в среднем – бывало, что период затягивался до 13 месяцев или уменьшался почти до нуля.

От пика Nasdaq прошло ровно четыре месяца, Dow и S&P 500 снижаются без малого три – если барометр американского рынка не сломался, а ФРС будет действовать, как обещает, рецессию вполне можно ждать в этом году. Собственно, акции не исключают даже того, что она уже идет – не зря же индексы который месяц регулярно завершают день так же, как и этот понедельник, - в «красной зоне».

