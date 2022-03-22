Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город

Глава Борисполя, который расположен в 37 километрах от Киева, Владимир Борисенко обратился к горожанам с призывом покинуть город. Новость передает РБК.

«Я обращаюсь к гражданскому населению: будьте благоразумны, обратитесь в колл-центр и, по возможности, покиньте город», - цитирует его слова РБК.

По словам Борисенко, граждан, которые не имеют машин будут вывезены организованно, а автовладельцы могут сами выехать из Борисполя.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал его целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также привлечь к ответственности всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирного населения» Донбасса.

