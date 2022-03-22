Милосердие по обе стороны. Как сейчас работает церковная благотворительность

— На фоне боев на Украине и в Донбассе дополнительную надежду мирному населению дает то, что на церковных ресурсах сейчас подряд говорится и о том, что делают приходы и в России, и на Украине, о том, например, как Запорожская епархия героически помогла выйти из Мариуполя людям. Для вас это важно сейчас говорить о единстве Церкви, несмотря ни на что?

— Конечно, мы стараемся рассказывать о добрых делах и российских приходов и приходов Украинской православной церкви, других поместных церквей. И православие, и милосердие неразделимы вне зависимости от границ и линий. О важности милосердия, помощи беженцам, пострадавшим в своем обращении говорил Святейший Патриарх Кирилл.

— А если не только на сайте, а в фактической работе Отдела по церковной благотворительности и социальному служению на самом страшном сейчас участке, помощи мирным жителям на Украине, есть взаимодействие?

— Все достаточно сложно, уже начиная с того, что передача помощи на территорию Украины из России крайне затруднена, не говоря уже о прочих обстоятельствах. Но в каждом конкретном случае, в ответ на конкретное обращение или проблему, мы ищем тех, кто в Церкви находится там, где нужна помощь. Передаем помощь в Херсонскую, Харьковскую области, в Донецкую и Луганскую области. Приходы и монастыри Украинской православной церкви делают большую и очень сложную работу: во многих церковных учреждениях приняли беженцев. Священники, семинаристы, волонтеры передают продукты, горячую еду людям. Мы на территории России, конечно, тоже организуем помощь. Многие люди приехали в Россию, и сегодня в каждом регионе, где созданы пункты временного размещения, развернута помощь Церкви. 41 епархия в России в настоящий момент участвует в помощь беженцам.

— Как устроена помощь в России?

— В каждой епархии, на территории которой находятся беженцы, созданы епархиальные штабы помощи, они собирают и распределяют помощь. В некоторых приграничных епархиях беженцев разместили в церковных учреждениях. За последние годы было создано 245 церковных центров гуманитарной помощи, 78 приютов для мам, они все перешли на усиленный режим работы. Сотрудники нашего Синодального отдела по благотворительности побывали во всех епархиях, где размещено наибольшее число беженцев, и в поняли, что помощь в государственных ПВРах оказывается в целом на хорошем уровне. Тем не менее на все адресные запросы стараемся реагировать: во всех пунктах временного размещения попросили представителей епархий разместить наши листовки с номером горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70 70 222. По нему звонят беженцы с конкретными запросами.

Свой церковный центр адресной помощи мы создали в Москве. Москва не входит в состава регионов, в которых развернуты государственные пункты временного размещения, но, естественно, многие в столицу добираются сами, пытаются найти себе место, и здесь тоже нужно помогать. К нам каждый день люди приходят за адресной помощью, нужна и помощь в обустройстве и с жильем, и медицинская помощь, и с работой, и просто продукты и вещи.

— В тех местах на Украине, которые сейчас находятся под контролем российской армии, где судя по многочисленным запросам, тяжелая гуманитарная ситуация и может не хватать официальных каналов распределения гуманитарной помощи, там Церковь может работать?

— Конечно, мы стараемся работать везде, где есть нуждающиеся, где есть запросы, и куда мы можем попасть. На территорию Херсонской области Украины уже доставлена третья партия помощи из крымских приходов.В Харьковской области тоже мы стараемся помогать. Недавно наши священники отвезли достаточно крупную партию продуктов в Луганскую область.

Больше всего нас волнует ситуация в городах, где идут бои и где максимальная гуманитарная катастрофа. Мариуполь, Изюм….

Мы прорабатываем все возможности, чтобы максимально помочь там, где это возможно. И даже там, где нет организованной системной помощи, мы реагируем на запросы и готовы решать вопросы точечно, каждый раз находить какие-то пути. Даже если куда-то нельзя попасть, мы постараемся приложить все усилия, чтобы организовать помощь. Из Мариуполя помогает вывозить семьи с тяжелобольными детьми наша служба православных волонтеров в Европе “Доброе дело”.

— Как можно оценить уровень пожертвований и иной помощи со стороны россиян в сравнении с потоком беженцев в 2014 году?

— По ощущению, степень участия больше. Еще рано подводить итоги в деньгах и в распределенной помощи, но точно уровень вовлечения и сострадания не меньше. Во всех храмах России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла три воскресенья марта собираются пожертвования в помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Это общая боль, которая объединяет людей. Чисто человеческое желание помочь. Работает горячая линия для просьб о помощи и для тех, кто хочет помочь, разместить беженцев или подвезти на машине. Многие люди хотят помогать. Мы разместили в группе в вотсапе вакансии трех операторов для усиления нашей горячей линии, за пару дней мы получили более 1900 резюме. Люди хотят помогать. Сейчас особенно востребована помощь транспортных компаний, нужны волонтеры и на сортировку гуманитарной помощи, и для приема людей. Мы будем рады, если захотят откликнуться и прийти в качестве волонтеров профильные специалисты - менеджеры, социальные работники, юристы.

В 2014-2016 годах только в наш церковный московский штаб помощи беженцам поступило 26 тысяч обращений. Помощь очень нужна и сейчас.