Минфин исполнил обязательства по выплате купона по евробондам на $65,63 млн

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по еврооблигациям в сумме $65,63 млн со сроком погашения в 2029 году, сообщается на сайте ведомства. Выпуск Россия-29 объемом $3 млрд Минфин разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме $65,63 млн сроком 21 марта 2022 года получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий», — говорится в сообщении Минфина.

В министерстве подчернули, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Как писал «Эксперт», ранее Минфин России выплатил купон в валюте по двум выпускам евробондов России на сумму 117, 2 млн долларов. Таким образом, технический дефолт, предсказанный западными рейтинговыми агентствами, не случился. Деньги были направлены через лондонское отделение Citibank. В Минфине заявили, что банк подтвердил: эти средства получены. Интересно, что выплаты России были сделаны из замороженных Западом валютных резервов страны. Это означает, что в санкциях США и ЕС сдали назад — возможно, на фоне многочисленных заявлений о намерениях ряда стран расширять сферу расчетов с Россией в других валютах.