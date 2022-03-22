Минпромторг предлагает создать в России кибервойска

Заместитель главы министерства промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак предложил подумать о создании в нашей стране специальных кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере.

По его мнению, это было бы очень правильным решением. При этом чиновник отметил, что не имеет права давать советов Минобороны, но как предложение данную идею озвучить может, передаёт РИА Новости.

«Создание кибервойск и государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности стало бы стимулом для наших разработчиков именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества», – пояснил Шпак.

Чиновник уверен, что после этого, многие отечественные специалисты в IT-сфере «десять раз подумали бы перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублём в иностранных компаниях».

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам замглавы Минцифры Максима Паршина, после принятия мер поддержки IT-отрасли число заявок на аккредитацию IT-компаний в России многократно выросло – с 10 до 1 000 в день.

Напомним, 2 марта текущего года премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании страны на 3 года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва в армию.

Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. IT-компании также смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники — оформить льготную ипотеку.