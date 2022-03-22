Мишустин заявил о подготовке мер по поддержке фармацевтики

Российское правительство готовит набор мер по поддержке фармацевтической отрасли. Речь идёт об упрощении регистрации продукции, субсидированных кредитах и программах импортозамещения.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, есть предложение по поддержке фармацевтической продукции и медицинских изделий через упрощение их регистрации.

Кроме того, Кабмин планирует облегчить закупочные процедуры, ввести субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам, а также провести дальнейшую реализацию программу импортозамещения востребованных лекарств и медицинских изделий. При этом отмечается, что речь идёт о поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий, передаёт РИА Новости.

«У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и профильного бизнеса», – резюмировал премьер-министр.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, иностранные препараты из продажи не исчезнут. Как убеждён он, таких предпосылок в настоящее время нет и, скорее всего, они не возникнут.

Также он отметил, что перебои в поставках, которые сейчас наблюдаются, вызваны ажиотажным спросом и когда он утихнет, ситуация наладится. При этом фармацевт отказался называть дефицитом текущую ситуацию с лекарствами, так как товар есть и у дистрибьюторов, и на складах производителей, но предложил ввести систему ограничений по отпуску лекарств, как это сделано в отношении отдельных продуктов.