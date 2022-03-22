Москва и Каракас задумались над возможностью подключения Венесуэлы к системе «Мир»

Россия и Венесуэла изучают возможность подключения латиноамериканской страны к платежной системе «Мир». Об этом рассказал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.

По его словам, такое решение было бы целесообразным с точки зрения новых возможностей для туристической отрасли. «Стороны прорабатывают шаги в этом направлении, но о конкретных сроках говорить пока преждевременно», — отметил дипломат.

На протяжении десятилетий Венесуэла являлась самым надежным поставщиком нефти на рынок США, но после прихода к власти в 1999 году Уго Чавеса она стала «неугодной» американской администрации, и начался процесс удушения национального нефтегазового комплекса. Этот процесс ускорился в последние годы. Не признав итоги президентских выборов в Венесуэле, прошедших 20 мая 2018 года, официальный Вашингтон ввел несколько раундов экономических санкций против этого латиноамериканского государства. В августе 2020 года было установлено полное экономическое эмбарго против Венесуэлы. Были также введены и точечные санкции против ее нефтяной промышленности.

Напомним, 10 марта на фоне санкций, введенных в отношении Москвы после начала спецоперации в Украине, работу в России приостановили международные платежные системы Visa и Mastercard. Уже выпущенные российскими банками карты работают на территории РФ, однако ими нельзя расплачиваться в других странах.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. «Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту, чтобы совершить покупку в интернет-магазинах с выгодным кешбэком. Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах», — говорится в пресс-релизе банка.

Появление GazpromPay сейчас выглядит вполне логично, считает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян, но пока что полноценным аналогом также ушедших из РФ Apple Pay и Google Pay является только Mir Pay на базе платежной системы «Мир». Она позволяет оплачивать покупки бесконтактным способом во всех терминалах, где принимают бесконтактные карты Мир, не только онлайн, но и офлайн. Возможно, предполагает аналитик, в дальнейшем GazpromPay расширит свои функции и станет полноценной системой бесконтактной оплаты наравне с Mir Pay, но пока об этом информации нет.