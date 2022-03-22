Аналитик Bloomberg: эмбарго на российскую нефть остановит Восточную Германию

Германия - главная еропейская промышленная держава - остается настолько зависимой от российских энергоресурсов, что будет бороться до последнего против эмбарго на нефть из РФ, которое на этой неделе обсуждается в Европейском союзе, пишет нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли.

Трубопровод «Дружба» является жизненно важным источником нефти для немецких нефтеперерабатывающих заводов Schwedt и Leuna. Заводы перерабатывают около 500 000 баррелей нефти в день, большая часть которой поступает из России. Если это снабжение прекратится, большая часть Восточной Германии быстро исчерпает топливо.