Аналитик Bloomberg: эмбарго на российскую нефть остановит Восточную Германию

Германия - главная еропейская промышленная держава - остается настолько зависимой от российских энергоресурсов, что будет бороться до последнего против эмбарго на нефть из РФ, которое на этой неделе обсуждается в Европейском союзе, пишет нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли.
Трубопровод «Дружба» является жизненно важным источником нефти для немецких нефтеперерабатывающих заводов Schwedt и Leuna. Заводы перерабатывают около 500 000 баррелей нефти в день, большая часть которой поступает из России. Если это снабжение прекратится, большая часть Восточной Германии быстро исчерпает топливо.
Schwedt поставляет 90% бензина, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и мазута, потребляемых в Берлине и Бранденбурге, согласно веб-сайту нефтеперерабатывающего завода. Leuna является основным поставщиком топлива в регионы Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхальт, включая города Дрезден и Лейпциг.
У нефтеперерабатывающего завода в Шведте есть альтернативный источник поставок по трубопроводу из немецкого порта Росток, который теоретически может получать сырую нефть из других частей мира. Но мощность линии составляет всего 140 000 баррелей в сутки — этого достаточно, чтобы покрыть только 60% сырья, необходимого заводу. У Leuna нет другого источника трубопроводных поставок.
Другие страны ЕС сталкиваются с аналогичной проблемой, но менее серьезной.
Нефтеперерабатывающие заводы в Литвинове в Чехии, Братиславе в Словакии и недалеко от Будапешта в Венгрии, принадлежащие MOL Hungary Oil and Gas Plc, получают сырую нефть, доставляемую по трубопроводной системе «Дружба».
Альтернативный маршрут поставок, доставляющий сырую нефть по морю по трубопроводу из хорватского порта Омишаль, мог бы обеспечить некоторое облегчение, но пропускная способность этого трубопровода для доставки нефти на эти НПЗ ограничена 200 000 баррелей в день, по данным оператора Jadranski Naftovod dd.
Если ЕС запретит импорт сырой нефти через Дружбу или Россия сама сократит поставки, рынки, обслуживаемые этими НПЗ, оказались бы зависимыми от получения дефицитных объемов нефтепродуктов из других мест и от дорогостоящей способов доставки.
Для Чехии и Словакии, но прежде всего для Германии, стоимость санкций против российской нефти была бы непомерно высокой, резюмирует Bloomberg.