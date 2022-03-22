Оловянные качели: цены скачут даже на неликвид

В конце февраля в связи с началом спецоперации России на Украине в отношении ряда сырьевых товаров из РФ на Западе были введены санкции — как официальные, так и негласные. Российские товары столкнулись с логистическими проблемами в ряде стран, из-за чего металлы и продовольствие, и прежде активно дорожавшие, кратно выросли в цене. По сути, украинский кризис ускорил ралли, которое набирало обороты в 2020 и 2021 годах.

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Даже олово — самый неликвидный металл, торгующийся на LME — обновило рекордные максимумы в этом месяце, пишет elittrader. Трехмесячный фьючерс достиг 51 тыс. долларов за тонну, что намного выше предыдущего пика в 33 600 долларов, случившегося в 2011 году.

Тренд останется восходящим

Цены олова как производственного металла соответствуют динамике аналогичных активов, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Она зависит и от перспектив мировой экономики (спроса на сырьё), и от степени рисков на финансовых рынках, и от денежной политики ведущих центробанков. После феноменального, во многом избыточного из-за украинских событий взлёта в первой декаде марта к историческим максимумам 49 400 долл. за тонну последовало не менее впечатляющее резкое коррекционное снижение.

Рынки несколько стабилизировались после прохождения пика геополитического обострения и первого за четыре года повышения процентной ставки ФРС США 16 марта. Поэтому олово открыло текущую неделю на достаточно «спокойных» уровнях вокруг 42 300 долл., отмечает аналитик. Это рубежи конца января 2022 года — то есть, котировки нивелировали всю эмоциональную составляющую роста последних недель.

Понедельник не принёс важных новостей и значимой статистики, способных существенно повлиять на стоимость олова.

В целом, тем не менее, сохраняется восходящий тренд, который длится с апреля 2020 года, когда олово стоило около 14700 долларов, продолжает Гойхман, И если раньше ралли было связано, в основном, с мягкой, стимулирующей «антиковидной» политикой центробанков, то теперь общая тенденция к повышению может сохраниться из-за восстановления экономического роста в мире и относительной нехватки многих ресурсов.

Динамика последних недель, впрочем, показала, что фактором, противодействующим такому тренду, становится ужесточение политики ведущих центробанков. Его демонстрируют не только ФРС, но и ЕЦБ, и Банк Англии. Поэтому с технических позиций коррекция цен олова вниз, наблюдаемая в марте, может продолжиться к нижней границе текущего диапазона — 41700 долл. Исходя из этого, вряд ли инвесторам стоит рассматривать покупку актива сейчас, до выраженного окончания коррекционного движения, предупреждает эксперт.

На начавшейся неделе, помимо возможных геополитических событий, участники рынка могут обратить внимание на следующее: во вторник и среду выступят руководители и представители ЕЦБ, ФРС, Банка Швейцарии; в четверг и пятницу пройдёт саммит лидеров ЕС. Но ближайшие дни, скорее всего, окажутся менее волатильными, чем начало марта. Наиболее вероятный диапазон движения цен на олово на этой неделе определён его техническими уровнями: 41700—44 000 долл., полагает Марк Гойхман.

Рынок олова останется дефицитным

За последний месяц цены на олово (LME) опустились значительно — от почти 50 тыс. за тонну до 41,755 тыс. долларов за тонну, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, шок, испытанный рынками, при введении санкций против России, прошел. Поставки металлов продолжаются почти прежними темпами, запасы пока не сокращаются чрезмерно. Поэтому риск можно считать временно отыгранным. Производство олова в России в 2021 г. составило 3,5 тыс. тонн (всего 1,2% мирового выпуска).

На первый план сейчас вышла ситуация в Китае, где поднимается волна COVID-19, а власти придерживаются политики «нулевой терпимости» к заболеванию, отмечает эксперт. Это может оказать значительное негативное влияние на потребление и производство металлов в стране, которая как известно, является самым крупным производителем олова в мире. Производство металла в 2021 году составило 91 тыс. тонн (+8,3% г/г). А заболеваемость растет в том числе в южных провинциях Китая, где сосредоточено производство олова.

Однако, продолжает Лукичева, пока рынок учитывает только сокращение потребления металла, а не возможное сокращение его производства, тем более что в 2021 году Индонезия и Перу, наряду с Китаем, также увеличили производство олова на 34% и 46% соответственно (данные USGS), а они являются вторым и третьим производителем олова в мире.

Запасы олова на биржевых складах LME слегка подросли за последний месяц, но в целом остаются на минимальном уровне за последние годы. В Шанхае они упали на 22% относительно начала марта 2022 года. Дефицит металла на мировом рынке в 2021 году немного снизился относительно 2020 года. Мировое производство выросло на 13,6% г/г до 300 тыс.



В целом же, по прогнозам ITA, среднегодовое потребление олова в мире может вырасти до 430 тыс. тонн к 2025 году, что примерно на 20% превышает его потребление в 2020 году. Максимальная мощность новых рудников к 2025 году прогнозируется на уровне 38,7 тыс. тонн, и этого может оказаться недостаточно для удовлетворения быстро растущего спроса. То есть, полагает Лукичева, рынок олова может остаться дефицитным до 2026 года — пока не будет достигнуто равновесие за счет постепенного разрушения спроса или выявления не учтенных пока источников роста предложения. Внебиржевые запасы также могут достичь критического уровня в ближайшие годы.

Оловянные цены в западне

Рынок олова оказался в западне, из которой есть только один выход — снижение цен, уверен, в свою очередь старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Проблемы с поставками из Индонезии, крупнейшего экспортера олова, толкавшие цены в конце февраля вверх, уходят. Экономики двух крупнейших потребителей этого металла тормозят. Китай, на долю которого приходится 48% (181 тыс. тонн) от общего объема потребления олова, испытывает сильную вспышку заболеваемости COVID-19. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая уже четвертый месяц подряд балансирует на грани сжатия сектора (50,1-50,4 пункта).

«То же самое можно сказать и о втором потребители олова — США. Его доля гораздо скромнее, всего 8% (30 тыс. тонн), но и это для рынка очень много — отмечает эксперт. — Поэтому существенное сокращение прогнозов по темпам экономического роста в США в 2022 году (с 4,0% до 2,8%), которое было озвучено на мартовском заседании ФРС, — серьезный удар по котировкам. Добавьте сюда вчерашнее заявление Джерома Пауэлла о готовности регулятора повысить учетную ставку сразу на 0,5 п.п. — и мы получим высокую вероятность более существенного замедления экономического роста».

Некоторые всплески цен на олово к отметкам 45-47 тыс. долларов за тонну еще возможны, однако они будут носить краткосрочный характер и могут быть вызваны, в основном, экстремальными всплесками котировок на нефтяном рынке в следующие 3-4 недели, полагает Антон Быков. В остальном, по его мнению, ближайшей целью для фьючерса на олово является отметка 38 тыс. долларов, а если смотреть до конца 2022 года, то основным ориентиром выступает диапазон 25-28 тыс. долларов за тонну.