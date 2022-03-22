Песков: Россия не создаёт структуры по формированию местных органов власти на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов заявил, что Россия не занимается проработкой возможности формирования структуры, которая занималась бы созданием или реформированием местных органов власти в освобожденных населенных пунктах Украины.

«Никаких структур не создается на этот счёт», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков не стал вдаваться в детали, переадресовав в Минобороны РФ вопрос журналиста, который поинтересовался, прорабатывается ли в Кремле вопрос о формировании подобной структуры.

«Это надо спрашивать у министерства обороны. Именно там занимаются выполнением специальной военной операции», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

