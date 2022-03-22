Посол КНР призвал китайских предпринимателей «заполнять пустоту» на российском рынке

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй призвал китайские компании использовать экономические возможности на российском рынке, сообщает Bloomberg.

Посол посоветовал предпринимателям, ведущим бизнес в России, не терять времени и «заполнять пустоту» на местных рынках.

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«Нынешняя международная ситуация сложная. Крупные компании сталкиваются с серьезными проблемами или даже сбоями в платежных цепочках и цепочках поставок», — сказал Чжан. «Это момент, когда частные, малые и средние предприятия могут сыграть свою роль».

По словам дипломата, китайское правительство находит способы приспособиться к проблемам с логистикой и платежами в «новой ситуации». Он также призвал участников как можно скорее «адаптироваться» к новой реальности.

Не смотря на то, что Пекин осудил санкции Запада против России и пообещал поддерживать «нормальные торговые отношения» с Россией, крупные китайские компании до сих пор предпочитали придерживаться выжидательной тактики.