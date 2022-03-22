Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии и государственные пенсии на 8,6%. Повышение коснется четырех миллионов россиян, рассказала агентству Прайм заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Специалист напомнила, что дети-инвалиды также получают социальные пенсии, а ряд пенсионеров получает сразу две пенсии. К данной категории относятся, к примеру, участники Великой Отечественной войны и инвалиды вследствие военной травмы.

Пенсии в России индексируют с учетом роста прожиточного минимума за предыдущий год ежегодно. Обычно пересмотр таких выплат происходит 1 апреля. В бюджете этого года предусмотрено увеличение некоторых пенсий на 7,7%, но президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать их на 8,6% с учетом инфляции.

«Эффективность пенсионной системы является приоритетной задачей государства, закрепленной в Конституции Российской Федерации (часть 6 статьи 75). Такая эффективность обеспечивается, в том числе, регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения», - заключила экономист.