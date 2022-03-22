Российским бензоколонкам пообещали стабильность

Депутаты «Единой России» встретились с заместителем председателя правительства Александром Новаком. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, вице-премьер выступил перед депутатами с докладом на тему «Актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса РФ». Он, в частности, подчеркнул, что санкции не должны влиять на рост стоимости энергоуслуг на российском внутреннем рынке.

Статья по теме: Санкции помогли снизить цены на бензин в России

«Наша позиция, что санкции не должны влиять на повышение стоимости тех услуг, которые сегодня реализуются на российском внутреннем рынке. Потому что, например, цена на газ регулируется государством. По нефти и нефтепродуктам — демпфер позволяет не увеличивать относительно мировых рынков цены (на топливо) на внутреннем рынке. По электроэнергии — тоже регулируется (ценообразование), поэтому мы не видим каких-то причин», — заявил Александр Новак.

В то же время вице-премьер уверен, что снизиться цена на энергетические ресурсы в России также вряд ли сможет. «Объективно говоря, предпосылок для этого нет. Потому что в этих отраслях работают люди, которым нужно платить зарплату. Наша задача — в пределах инфляции, чтобы людям повышать зарплаты на уровень инфляции и обеспечить покупку материальных средств для работы и содержания объектов. Снижение приведет в тому, что появится дополнительный минусовой источник, который надо чем-то покрывать. Мне кажется, не надо даже создавать каких-то ожиданий, что в условиях инфляции, которая в этом году будет гораздо выше прошлогодней 8,4%, что мы снизим цены, это не реалистичный шаг», — сообщил зампред правительства.

Статья по теме: Brent тестирует сотню

На текущий момент сложилась ситуация, когда часть российского экспорта нефти и нефтепродуктов в Европу не находит своего адресата, отметил, комментируя «Эксперту» заявление Александра Новака, ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Соответственно на внутреннем рынке формируется «навес» предложения, которое сложно перенаправить на другие рынки. Поэтому даже по рыночным причинам цены на топливо расти не могут.

Естественно, если бы рынок функционировал как и прежде, то российские компании предпочитали бы воспользоваться высокими европейскими ценами, констатировал эксперт. Однако сегодня для этого нет чисто физических возможностей из-за отказа ряда клиентов от закупок и проблемной логистики. Оценить навес предложения в цифрах пока затруднительно, но, вероятно, речь идёт о сотнях тысяч баррелей нефтепродуктов в день. Таким образом, возникает проблема хранения такого объёма на нефтебазах или появляется необходимость приостановки как добычи нефти, так и переработки.



Переход России от государственного планирования к рынку в процессе проведения реформ поставил в основу ценообразования соотношение спроса и предложения на основные товары и услуги, напомнил «Эксперту» финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Для нефтяного и топливно-энергетического сектора был разработан демпферный механизм, позволяющий компенсировать производителям их упущенную выгоду при поставке продукции на внутренний рынок в случае высоких мировых цен на нефтяном и топливном рынке.

К примеру, указал эксперт, в настоящее время цена бензина Аu-92 на Западе достигла стоимости в 300 рублей за литр, в то время как в России она сохраняется на уровне 50-52 рублей. По природному газу, поставляемому в страны ЕС, расчет цены осуществляется по контрактной цене, а дополнительные объемы по заявкам потребителей осуществляются по формуле цены, корректируемой с учетом своп-цен на биржевом рынке.

Для внутреннего рынка цена природного газа для потребителей регулируется государством с учетом ежегодного уровня ее повышения. Здесь государством реализуется пакет мер, защищающий права российских потребителей. Аналогичные меры внутреннего регулирования применяются и в электроэнергетике с учетом ежегодного повышения цены для внутреннего рынка.

Введенные странами ЕС и США санкции, хотя и непосредственно пока не направлены против энергетического сектора России, уже привели к нарушениям в логистических поставках и финансового обеспечения поставок энергоресурсов, подчеркнул Валерий Корнейчук. Определенный временной лаг необходим для перезаключения действовавших контрактов с США на новых получателей из Индии. Это теоретически может привести к краткосрочному либо среднесрочному переизбытку предложения российских энергоресурсов на мировом рынке, с учетом того, что Россия не останавливает нефтедобычу, и снижению оптовых цен либо введения дисконта на готовые к поставке российские энергоносители.

Однако даже в этом случае маржа от продажи нефти и других энергоресурсов покрывает себестоимость их добычи и даже ту цену, которая заложена при формировании доходных статей российского бюджета в 2022 году (62,2 доллара за баррель нефти марки Urals). Стоимость нефти марки Brent составляет сегодня 118 долларов за баррель. Стоимость российской нефти марки Urals колеблется около 88 долларов за баррель. До введения пакетов жестких санкций она составляла порядка 101 доллара за баррель.

«Дополнительные доходы от продажи нефти направляются на пополнение фондов поддержки основных отраслей экономики в условиях введенных санкций со стороны США и стран ЕС. По этой причине мы не ожидаем сальдирования упущенной выгоды от экспортных поставок с ценами на внутреннем рынке с целью компенсации упущенной дополнительной маржи нефтедобывающими компаниями. В 2021 году объем экспорта электроэнергии из России составил 22,9 млрд кВт*ч, что в 1,9 раза больше показателя годичной давности», — заявил Валерий Корнейчук.

Россия вернулась на рынок Грузии, Армении и Турции, добавляет аналитик. Исторического максимума достигнут поставки в Китай. Цена электроэнергии в этих странах достаточно высока по сравнению с внутренним рынком. Полученная маржа будет сальдироваться в случае необходимости обеспечения энергоресурсами российских потребителей. Лидерами по потреблению электроэнергии среди субъектов РФ, на долю которых приходится около 98% от всего объема данной продукции, в 2020 году были Краснодарский край, город Москва и Амурская область.