Российские компании заплатят долги акциями

Во вторник председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в парламент законопроект, который должен облегчить существование лиц, имеющих долги перед иностранцами. В нем говорится, что если в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций исполнение обязательства становится объективно невозможным, то оно прекращается. Ответственность за это компания не понесет, если докажет, что надлежащее исполнение, действительно, было невозможным.

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Есть в законопроекте и ряд других новелл, связанных как с отказами от договоров, так и с их исполнением в условиях санкций, позволяющим, например, избегать выплаты разного рода неустоек. Одна из новелл неожиданно затрагивает область акционерного права. В случае с займами, предоставленными российскому акционерному обществу иностранным контролирующим его лицом, можно будет расплатиться путем размещения привилегированных акций в пользу займодавца.

Привилегированная акция отличается от обыкновенной тем, что права ее владельца на управление акционерным обществом путем голосования на собрании акционеров ограничены. За это может предоставляться ряд других прав: на получение фиксированного дивиденда вне зависимости от прибыли или вычисляемого как часть прибыли; на получение определенной части имущества АО в случае его ликвидации до того, как оно будет разделено между владельцами обыкновенных акций; на конвертацию в обыкновенные акции, а также иные права.

Законопроект предлагает разрешить выпускать в этих целях привилегированные акции, номинальная стоимость которых может превышать 25 процентов от уставного капитала акционерного общества. Сейчас закон прямо запрещает это. Но в случае, если долги компании перед зарубежным владельцем столь велики, что их невозврат грозил бы банкротством, такой ход выглядит обоснованным: конвертация долга в акции с другими правами, действительно, способна в некоторых случаях помочь избежать судебных разбирательств с контролирующими акционерами.

«То есть, компания вправе выпустить привилегированные акции, которые дают долю участия в компании, но не дают права голоса, и на время применения санкций компания может предоставить долю в своем капитале вместо выплаты займа. Указанная новела должна предупредить риск банкротства российских организаций», — передает «Интерфакс» пояснение Павла Крашенинникова.

Этой возможностью, как и другими опциями, не смогут воспользоваться лица, которые, как сказано в тексте законопроекта, «способствовали недружественным действиям иностранных государств и международных организаций, связанным с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц». Но как именно в деталях он будет работать в случае, если станет законом, пока, конечно, не вполне ясно.

Есть, в частности, сомнения относительно возможной сферы применения выпуска привилегированных акций.

«Речь в проекте только о договоре займа, однако если толковать это расширительно, то кто знает — может быть, на практике закон будет применяться к любым отношениям с элементами кредитования (например, оплата товаров в рассрочку)», — цитирует «Интерфакс» советника коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Ольгу Бенедскую.