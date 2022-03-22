Рубль ложится в боковик, ОФЗ дорожают

Амплитуда колебаний рубля в последние три сессии сильно снизилась. Похоже, российская валюта нашла временный баланс со стороны спроса на валюту и ее предложения экспортерами. Как говорят трейдеры, рубль ложится в боковик. Это совершенно нормальное явление — после сильного движения нужно оценить ситуацию для принятия последующих финансовых решений.

«Сегодня в базовом сценарии мы ожидаем, что пара доллар-рубль продолжит проторговывать диапазон 100-105 руб, стремясь к его нижней границе на фоне заявлений верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что на этой неделе принятия новых санкций в адрес РФ не ожидается», — полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

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Главным препятствием для роста российской валюты по-прежнему остается политическая напряженность. По западным СМИ прошла информация, что Евросоюз хотя и не принял пока решение отказаться от закупок российской нефти, но этот вопрос обсуждался. Если такая санкция будет введена, то рубль ждет очередное масштабное падение.

На этих угрозах спекулянты продолжают разгонять нефтяные котировки. Рано утром цены на нефть вплотную приближались к отметке $120 за баррель. Отчасти, этому росту способствуют йеменские повстанцы, продолжающие периодически обстреливать ракетами нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Пока никаких серьезных разрушений нет, но власти Саудовской Аравии заявили, что «не несут ответственности за какой-либо дефицит на нефтяных рынках в свете нападений хуситов на их нефтяные объекты».

Может быть, это просто совпадение, но атаки со стороны Йемена усилились после того, как саудиты ответили отказом на просьбу США увеличить добычу нефти и начали активные переговоры с Китаем о продаже нефти за юани.

В таких условиях эксперты начинают пересматривать свои прогнозы. Так, Fitch Ratings теперь полагает, что в нынешнем году средняя цена нефти марки Brent составит $100 за баррель, а в следующем — $80. Ранее агентство ожидало показателей на уровне $70 и $60, соответственно.

Дорогая нефть будет поддерживать котировки рубля несмотря на то, что дисконт российских сортов к эталонной марке Brent продолжает увеличиваться и, по некоторым данным, достигает $20-30 за баррель. Скорее всего, это явление временное — российские нефтяники либо скоро найдут новые рынки сбыта в других странах, либо Европа будет вынуждена увеличить закупки российской нефти из-за усиливающегося топливного кризиса.

Продолжаются агрессивные покупки ОФЗ. За первые два часа торгов Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос примерно на 5%, полностью отыграв вчерашнюю просадку. Наибольшим спросом пользуются длинные бумаги. Так, доходности ОФЗ со сроком погашения более 6 лет опустились в район чуть выше 13% годовых.

Самый короткий выпуск с погашением 20 июля 2022 г торгуется под доходность 17,4% годовых. Это объяснимо тем, что на этот срок банки предлагают чуть более высокие ставки по депозитам, поэтому особого интереса к данной бумаге нет.

Учитывая такую позитивную динамику рынка гособлигаций, можно ожидать, что на этой неделе Банк России разрешит торги корпоративными бондами, а на следующей начнет плавно возобновлять торги акциями.

Если политическая атмосфера не будет ухудшаться, то это может усилить позиции рубля вследствие ликвидации крупными игроками валютных запасов для покупки пока еще дешевых рублевых бумаг.