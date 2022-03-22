Рубль неспеша давит доллар к сотне

Торги рублевыми активами сегодня проходят необычайно спокойно. Рубль в паре с долларом весь день колебался вокруг отметки 104, и лишь под занавес торгов покупки российской валюты немного усилились, благодаря чему «россиянин» завершает день на уровне 103,5 руб за доллар.

На мировом внебиржевом валютном рынке цены рубля соответствуют котировкам Московской биржи.

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Таким образом, плавный спуск пары доллар-рубль к стратегической цели 100 продолжается. Но пробить вниз эту отметку без новых реальных или выдуманных драйверов будет очень сложно. Все внимание трейдеров приковано к политическим событиям, но и отсюда пока не поступают экстраординарные новости.

Была надежда, что сегодня рубль будет более активно поддерживаться со стороны рынка ОФЗ, но их цены после положительного 5-процентного гэпа на открытии тут же легли в очень узкий боковик. Относительно того, выгодно ли покупать сейчас ОФЗ, мнения аналитиков начали разделяться.

«Если посмотреть на 2014 год, то тогда после резкого повышения ключевой ставки через полтора месяца началось ее снижение. Такой вариант развития событий нам кажется наиболее реалистичным и сейчас, поэтому покупка ОФЗ на текущих уровнях может быть довольно привлекательной», — считает аналитик «Финама» Максим Пухов.

Противоположенной точки зрения придерживается главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. С его точки зрения достигнутые по итогам первой торговой сессии уровни доходности (в пределах 17-13% годовых по мере увеличения срока обращения) вряд ли можно назвать привлекательными для инвесторов, если учитывать ключевую ставку 20% (и ставки денежного рынка 21-25% годовых), а также высокие темпы еженедельной инфляции, которые обеспечили рост ИПЦ к середине марта до 12,5% в годовом выражении.

Интересно то, что правы оба специалиста. С одной стороны, цены на ОФЗ вряд ли будут ниже, а их доходности выше нынешнего уровня. При этом покупка валютных долговых инструментов не имеет смысла из-за необходимости уплачивать 12-процентную комиссию за конвертацию рублей в доллары или евро. Да и высоконадежные западные бонды торгуются под доходность 3-5% годовых.

С другой стороны, далеко не факт, что вложения в рублевый госдолг РФ смогут защитить деньги от инфляции в этом году. В своем мартовском обзоре ОЭСР прогнозирует инфляцию в России в 2022 г. в размере 15%. Российские же экономисты ждут показателя на уровне 20%. И это только «официальная» инфляция, рассчитываемая Росстатом.

Верно и то, что деньги сейчас стоят дороже, чем могут принести вложения в ОФЗ. Так, сегодня операции РЕПО с Центральным контрагентом совершались под доходность от 15 до 19,9% годовых. Возможно, крупным инвесторам в ближайшее время лучше размещать свободные средства на рынке РЕПО с ЦК, где средства выдаются под залог высоколиквидных ценных бумаг (в настоящее время ОФЗ), а гарантии исполнения сделок берет на себя Московская биржа.

Однако тот факт, что ставки в этом сегменте денежного рынка находятся ниже уровня ключевой ставки Банка России, свидетельствует о нормализации ситуации с финансовой ликвидностью в стране. Это станет еще одним аргументом в пользу снижения ключевой ставки Банка России в самом обозримом будущем.

