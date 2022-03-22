Ручной импорт

В письме министру финансов Антону Силуанову, отправленному 22 марта, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание на следующие факты: импортеры «успели перевести валютные средства за рубеж в качестве авансовых платежей или полной предоплаты». Но из-за санкций и товар в Россию не поставляется, и средства не возвращаются.

Причем блокировка платежей и поставок касается всех российских заказчиков, как представителей МСП, так и крупных госпроизводителей.

На брифинге 22 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что все давно уже оплаченные контракты по поставкам комплектующих для самолета МС-21 без объяснения причин не выполнены. В результате самолет пойдет в серию только после полного импортозамещения в 2024 году.

Статья по теме: Бумеранг летит на Запад

Однако в срыве импортных контрактов виноваты не только недобросовестные зарубежные поставщики.

Как известно, США и ЕС заморозили более $300 млрд. международных резервов Банка России. Для сохранения оставшихся валютных средств президент 28 февраля подписал указ №79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций».

Статья по теме: Глава Минфина сказал, что будет с валютными вкладами

Согласно документа, все российские экспортеры обязаны были продать на внутреннем рынке до 3 марта 80% поступившей на их счета за период с 1 января до 28 февраля этого года валюты. Далее они должны были продавать те же 80% валютных поступлений в течение трех рабочих дней.

Впрочем, указом от 18 марта №126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» ЦБ получил право разрешать экспортерам часть из 80% валютной выручки направлять на оплату зарубежной задолженности.

Но этой беспрецедентной мерой в отношении экспортеров (максимальный порог продажи валюты в 1998 году составлял 75%) президент не ограничился.

Были введены запреты на обширный список валютных операций. А именно: «Предоставление в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа» ; «Зачисление иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в иностранных банках и прочих финансовых организациях, расположенных за пределами территории РФ»; «Электронные переводы денежных средств с использованием иностранных платежных систем, перечень которых представлен на сайте ФНС».

На портале «БУХ.1С» пользователей предупредили о том, что от использования иностранных платежных сервисов на время вообще следует отказаться, а все денежные переводы осуществлять (принимать) исключительно на открытые в российских банках счета.

Как разъясняют эксперты портала, установленные президентским указом запреты и ограничения распространяются на валютных резидентов и участников внешнеэкономической деятельности. Валютными резидентами по действующему законодательству являются (ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»): граждане РФ, постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, в том числе профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в соответствующий перечень, находящиеся за пределами РФ филиалы, представительства и иные подразделения российских организаций.

Все указанные выше субъекты обязаны были соблюдать запрет на вывод иностранной валюты в иностранные банки, на кредитование иностранных субъектов в иностранной валюте, а также на переводы денежных средств через иностранные платежные системы без открытия счетов в российских банках.

То есть, выводить иностранную валюту за пределы страны по любым предлогам и основаниям временно было запрещено.

Таким образом, СКВ остается в стране, что важно для поддержания курса рубля. Но в результате практически останавливается и все импортные операции, которые до последнего времени были основаны на валютных кредитах иностранным поставщикам, а также на соответствующих предоплатах.

Ручное валютное управление

Из валютного тупика надо было срочно выходить. С этой целью 18 марта был опубликован указ президента №126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

Согласно документа, совет директоров Центрального банка РФ наделяется правом и обязанностью определять размеры суммы операции, в пределах которого может осуществляться «предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров Центрального банка Российской Федерации».

Также будет разрешен «перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях счетов иностранных юридических лиц – нерезидентов, местом регистрации которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, на счета иностранных юридических лиц – нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия».

Разрешаются и электронные платежи.

При этом предполагается осуществление авансовых платежей зарубежным поставщикам и рублях по курсу ЦБ на момент оплаты.

Таким образом, должна быть расшита узкая горловина проведения импортных операций. Для чего пришлось обязать ЦБ заняться не совсем свойственной для финансового регулятора деятельностью – регулированием ВЭД. Причем в ручном режиме.

Не совсем понятно в этом случае, как Совет директоров Банка справится с многосоттысячным валом обращений импортеров. Есть подозрение, что данного разрешения авансовых платежей будет недостаточно, так как прокрустово ложе государственных банкиров трудно будет пройти малым и средним предпринимателям. И не только.

Далеко не все крупные предприятия смогут доказать ЦБ, что именно столько имеющейся валюты необходимо срочно перевести на счет «недружественного» (по страновой принадлежности) нерезидента. Скорее всего, разрешения переводить деньги за рубеж получат в основном системообразующие предприятия. И в любом случае, ЦБ в первую очередь будет заинтересован в сохранении валютных средств в стране.

Правда, на помощь ЦБ направлена указом президента от 18 марта и команда премьера Михаила Мишустина. Регулировать авансовые платежи будет обязана правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Комиссия станет вмешиваться в процесс в случае разногласий по размеру авансовых платежей.

Эксперты и игроки рынка пока затрудняются в прогнозировании открытости и эффективности последнего нововведения в сфере валютного регулирования импортных операций, так как конкретный механизм валютного авансирования в президентском указе не представлен. Это обязанность уже ЦБ и правительственной комиссии.

Тем не менее, Анна Фомичева, председатель комитета по ВЭД и цифровизации московской «Деловой России», сооснователь платформы Digital VED пояснила в комментарии «Эксперту», как выходить из трудного положения. По её мнению, участникам ВЭД нужно закладывать больше времени на расчеты с поставщиками, так как дополнительный контроль Центробанка увеличит время проведения транзакции, а организации, имеющие валютные вклады в санкционных банках, фактически не имеют возможности получить обратно деньги в валюте.

Для тех, у кого деятельность осуществляется в рублях – особо ничего не поменяется, для тех же, у кого затраты в валюте, в частности импортеров какой-либо продукции, фактически произошла потеря части оборотных активов. Так для расчета по новым обязательствам придется покупать валюту, по более высокому курсу, что также отразится на себестоимости и вызовет резкий скачок цен на товары в импортозависимых отраслях.

Для успешной работы участникам ВЭД нужно более внимательно относится к выбору банка, и по возможности открывать резервные счета. А также обращаться к профильным специалистам по логистике, поддержке бизнеса для оптимизации системы затрат на каждом этапе своей деятельности, в этом могут помочь интерактивные платформы.

Кстати, правительство планирует помочь импортерам в поиске специалистов по логистике.

Министр экономического развития Максим Решетников 21 марта отметил, что в рамках расширения разрешенных видов деятельности в особых экономических зонах (в ОЭЗ разрешат производить этан и СПГ) будут даны «особые полномочия Российскому экспортному центру» по поддержке импорта.

Конкретный механизм реализации компетенций в импортной сфере Решетников не раскрыл. Но ясно, что сотрудники РЭЦ обладают опытом подыскивать участникам ВЭД новых зарубежных контрагентов даже из недружественных спомоч

Какой импорт мы теряем

Далеко не все специалисты уверены в том, что прежние объемы импорта несмотря на уточнение валютного законодательства можно будет сохранить. Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме Антону Силуанову, предложил принять меры по недопущению необоснованного привлечения бизнесменов к ответственности за нарушения валютного законодательства в условиях новых санкций.

В письме уполномоченного отмечается: «В сложившейся ситуации очевидно, что получение доказательств добросовестного поведения (например, по обеспечению репатриации валюты), учитывая недружественное отношение со стороны иностранных контрагентов и банковских структур, практически невозможно». Поэтому Титов предложил Силуанову реализовать полномочия Минфина как органа, отвечающего за нормативно-правовое регулирование в сфере валютной деятельности, и дать соответствующие разъяснения, в которых должна подчеркиваться обязательность учета санкционной ситуации при нарушении валютного законодательства.

Помимо этого, Уполномоченный предложил приостановить проведение проверок соблюдения валютного законодательства со стороны Федеральной таможенной службы – по аналогии с приостановкой таких проверок, о которой уже объявила Федеральная налоговая служба.