РЖД предложили ввести бесплатный проезд детей на пригородных маршрутах

ОАО «РЖД» выступило с инициативой о предоставлении возможности детям младше семи лет бесплатно ездить на пригородных поездах.

Об этом в ходе открытого диалога в Совете Федерации сообщил гендиректор компании Олег Белозеров, передает ТАСС.

«Хотел бы акцентировать внимание, чтобы мы, может быть, сейчас быстрее попросили и прошли через правительство, на решение по бесплатному проезду в поездах пригородного сообщения детей в возрасте не старше 7 лет», — заявил Белозеров. Также он указал на необходимость субсидирования льготного проезда для детей во всех видах транспорта.

Ранее РЖД сообщили, что предоставят скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул, отмечает агентство.

В прошлом году российские семьи с детьми, которые собирались отправиться в путешествие по России летом, смогли купить билеты на поезд со скидкой по льготному тарифу. На реализацию меры поддержки было направлено более 1,3 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что РЖД отменили коронавирусные ограничения в поездах дальнего следования и на вокзалах. Предписание носить маски для пассажиров при этом сохраняются. «На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным», — указывается в сообщении управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.