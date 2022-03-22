Сбер прорабатывает альтернативные варианты денежных переводов в Китай

Сбербанк прорабатывает варианты переводов в Китай, альтернативные остановленному сервису пополнения кошельков AliPay. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Сбера, выдержки из которого публикует РИА Новости.

Ранее «Эксперт» сообщал, что согласно информации пресс-служба Сбербанка, сервис пополнения кошелька AliPay был реализован в партнёрстве с Western Union и его работа была остановлена в связи с уходом платежной системы WU из России в рамках новых санкций Запада.

«В настоящее время Сбер активно работает над подключением новых партнёров, в том числе прорабатывает такое направление для переводов, как Китай», – подчеркнули в банке.

Отмечается, что за такой короткий период сервис не успел набрать большую популярность. Его объёмы в тысячи раз меньше, чем объёмы переводов по другим зарубежным направлениям или внутри РФ. При этом пользователями сервиса были в основном находящиеся на территории нашей страны граждане КНР.

В Сбербанке также напомнил, что переводы по номеру телефона в государства ближнего зарубежья продолжают работать, а кратковременное отключение по техническим причинам некоторых партнёров назвали обычным производственным процессом.

«Банки-партнёры, в которые временно недоступны переводы, в обязательном порядке будут снова подключены к сервису. Более того, к нему подключаются сейчас и новые банки. Поэтому у клиентов Сбера есть возможность переводить средства по номеру телефона в более чем 50 банков в семи странах ближнего зарубежья», – резюмировали в крупнейшей кредитной организации страны.

