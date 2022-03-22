Сбербанк закрыл сервис переводов на китайские кошельки Alipay

Отправлять переводы на электронные кошельки Alipay в мобильном приложении Сбербанка больше невозможно. Об ограничении возможностей переводов средств физическими лицами из России в Китай, сообщает «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания в настоящее время на платежном рынке, услуга пользовалась большим спросом. Так, граждане Китая, работающие в России, а также россияне в рамках «серого импорта» оплачивали с ее помощью поставки небольших партий китайских товаров, а также переводили средства на родину.

Пресс-служба Сбербанка сообщила, что сервис пополнения кошелька Alipay был реализован в партнерстве с Western Union и его работа была остановлена в связи с уходом платежной системы WU из России в рамках новых санкций Запада.

Китай не единственное направление, которое потеряла собственная система денежных переводов Сбербанка, отмечает «Коммерсантъ». Из-за риска вторичных санкций Сбербанк потерял своих партнеров по переводу в Азербайджане, Молдове и Узбекистане. В настоящее время пользователи могут перевести деньги по номеру телефона в программном приложении банка только в семь стран, большинство из них из СНГ.

