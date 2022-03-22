Мировые сельхозгиганты не уходят из России

Крупнейшие сельскохозяйственные компании планеты, включая таких гигантов, как Cargill Inc., Bayer AG и Archer Daniels Midland Co., продолжают продавать семена российским фермерам и торговать российским зерном, несмотря на давление и призывы покинуть Россию. Они объясняют свое «упорство» гуманитарными причинами как для граждан России, так и для граждан других стран. К этому же объяснению прибегли, кстати, и некоторые фармацевтические компании, например, Johnson & Johnson и AmerisourceBergen Corp., которые перестали инвестировать деньги в новые проекты в России, но продолжают продавать отдельные лекарства и проводить клинические испытания.

Представительница Cargill ответила на открытое письмо западных общественных организаций с призывом уйти из России, что это приведет к очень серьезным проблемам с продовольствием для всей планеты и особенно для самых бедных стран. Эти проблемы, кстати, уже назвала Всемирная продовольственная программа (WFP).

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Сельскохозяйственные компании занимают особое положение – их бизнес в России может сильно повлиять на снабжение продовольствием всей планеты, потому что Россия и Украина в списке главных производителей зерна. Бойкот России сельхозгигантами может привести к перебоям с поставками, например, пшеницы.

Обострение конфликта вокруг Украины в последний месяц, кстати, уже привело к росту цен на пшеницу более чем на 30%. Если торговцы зерном уйдут из России и российские фермеры сократят производство зерна, они, скорее всего, по словам Андрея Сизова, возглавляющего исследовательскую фирму SovEcon, сумеют обеспечить зерном саму Россию, но пострадают другие страны, традиционно покупающие российскую пшеницу и другие зерновые культуры.

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«Это, конечно, проблема для России,- рассказывает Андрей Сизов Wall Street Journal (WSJ),- но это еще более сильная проблема для импортеров продовольствия по всему миру».

Конфликт вокруг Украины произошел не в самое удачное с точки зрения сельского хозяйства время. Южная Америка, например, сейчас на грани засухи. Американские фермеры, заявляет Минсельхоз США, смогут дать в этом году лишь немного больше пшеницы, чем в прошлом году. И это при том, что в 2021 г. они засеяли самую маленькую площадь более чем за столетие. К тому же из-за засухи на Среднем Западе, в главной американской житнице, ожидаются низкие урожаи.

У Cargill в России работает приблизительно 2,5 тыс. человек. Сельскохозяйственный гигант из Миннесоты начал поставлять зерно СССР в 1964 году.

«Продовольствие является базовым правом человека,- говорится в заявлении компании.- Его ни в коем случае нельзя использовать как оружие».

Производитель пестицидов и семян Syngenta, бизнес которого на Украине и в России оценивается более чем в 1 млрд долларов, продолжит поставлять семена и химикалии российским фермерам, чтобы ослабить назревающий продовольственный кризис в глобальных масштабах.

Схожую позицию занимают и другие западные компании, такие, как, например, ADM, Bunge Ltd., Viterra, Glencore PLC, связанные с сельским хозяйством. При этом они, правда, ограничивают отдельные виды деятельности и прекращают заниматься новыми проектами.

Bayer заявил, что может прекратить поставлять семена в Россию в следующем году, если военная операция на Украине продолжится. В этом году, говорится в заявлении немецкого гиганта, он уже обеспечил российских фермеров всем необходимым для посевной кампании.