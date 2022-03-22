Сервисы доставки еды могут обрести вторую жизнь с уходом «Макдональдс»

Частичный уход с российского рынка некоторых западных кафе и ресторанов, возможно, расстроил отечественных любителей бургеров из «Макдональдс» и кофе из «Старбакса», но освободило нишу для некоторых российских предприятий быстрого питания.

Но одно дело — локальные точки, и совершенно другое — когда речь идет о доставке. Известно, что на некоторых платформах, в том числе и самых популярных — Delivery Club или Яндекс.Еда — среди основного перечня числились именно иностранные производители, в частности «Макдональдс», доставка еды из которого теперь невозможна.

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Очевидно, что с уходом иностранных ресторанов упал и доход платформ по заказу блюд. Согласно данным аналитиков, озвученных в СМИ, на «Макдоналдс», KFC и «Бургер Кинг» приходилось до 45% всех заказов готовой еды в Москве. При этом население двух российских столиц, привыкшее за время пандемии пользоваться доставкой, вряд ли начнет посещать оставшиеся рестораны очно.

С другой стороны, согласно сайтам Delivery Club и «Яндекс.Еда», потребители по-прежнему могут заказать ряд блюд из иностранных «Бургер Кинг» и KFC, которые также ранее сообщили о частичном уходе с российского рынка. Ведь значительное число этих заведений фастфуда продолжают работать по франшизе. Однако некоторые пользователи отмечают, что цена на часть пунктов в меню существенно выросла. И, кстати, этот факт сам по себе уже стал своеобразным стимулом для того, чтобы выйти из рядов фанатов данных сетей.

При текущем стечении обстоятельств, потребители переключаются на альтернативы, в том числе — доставку из российских ресторанов. У некоторых отечественных платформ появляется шанс перевести на себя поток покупателей, которые ранее пользовались другими сайтами, рассчитывая приобрести блюда все того же американского фастфуда.

Опасения некоторых экспертов, что с уходом иностранных ресторанов спрос на доставку упадет, а ее цена увеличится, не подтверждаются. В Яндекс.Еде, например, падения заказов не наблюдают. Более того, крупные доставки уже перестроились под быстроменяющиеся реалии. В пресс-службе Delivery Club «Эксперту» сообщили, что и дальше планируют вести подключение новых ресторанов.

«Мы сотрудничаем более чем с 53 тысячами ресторанов в свыше 300 городах страны. Заказы на доставку - это дополнительный бизнес для ресторанов, который позволяет зарабатывать им больше. Поэтому мы всегда открыты для новых ресторанов и регулярно подключаем к платформе новых партнёров. Более того, доставка сегодня — ежедневный инструмент экономии времени, а выбор пользователей в сегменте доступной еды вследствие этого стал более разнообразным. Предложение других сетей и локальных ресторанов позволит его полностью удовлетворить, а мы поможем пользователям лучше ориентироваться в этом разнообразии. Мы рассчитываем, что перераспределение спроса компенсирует негативный эффект от закрытия сетей быстрого питания, и продолжаем доставлять все заказы в штатном режиме», — заметил представитель компании.

Доставка спешит на помощь ресторанам

Что касается отечественных доставок, которые занимались производством собственных блюд, то для них введение санкций, удивительным образом, открыло окно новых возможностей. Например, они начали оказывать помощь тем ресторанам, которые уже начали испытывать проблемы с производством и реализацией продукции.

«У нас появились запросы на франшизу от действующих пиццерий Подмосковья. У них сейчас проблемы с заказами и поставщиками, а мы эти проблемы решаем. В их зоне доставки есть аудитория, которая нас знает по рекламе у блогеров и знаменитостей, но мы в эти города не доставляли. Оперативно подключаем пиццерии с территорий, не входящих в зону доставки, делаем рассылку по своей базе на более чем миллион клиентов, что сразу дает выручку новому партнеру. Партнера добавляем на наш сайт и в приложение, оперативно обучаем поваров и персонал нашим рецептам. Из регионов РФ тоже есть запросы на франшизу, хотя и чуть меньше», —рассказал в комментарии «Эксперту» основатель сети ресторанов доставки еды FoodBand Артем Халимоненко.

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Благодаря большому числу постоянных клиентов, отключение рекламных каналов Google и западных соцсетей для FoodBand не стал критичным, что не скажешь о некоторых других производителях. А учитывая подключение новые точек, очевидно, что число частых пользователей данной доставки будет только расти.

Как подчеркнул Артем Халимоненко, экономические изменения внесли свои коррективы, с которыми компания борется благодаря новым способам работы.

«На нас, скорее, сказывается рост закупочных цен примерно на 20-35%. Но мы ведем плотную работу с поставщиками, чтобы найти взаимовыгодные условия. Например, снизили отсрочку платежа, чтобы поставщик не оказался в ситуации, что получает деньги за товар, когда цена на его собственную закупку уже значительно выросла», — добавил основатель FoodBand.

Похоже, у российских сетей доставок питания возможность увеличить количество клиентов, действительно, есть, несмотря на различные ограничения, проявившиеся из-за санкций. Впрочем, похоже, что и сами покупатели в скором времени осознают — возвращение иностранных ресторанов не так уж необходимо, когда есть качественная, а главное ориентированная на клиента альтернатива.

С другой стороны, очевидно, что сервисам доставки, как и ресторанам, будет необходима поддержка государства. С ней в условиях переориентации рынка они смогут поддерживать и собственных работников, а также развивать накопленный потенциал.