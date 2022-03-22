Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

В настоящее время спасатели не обнаружили выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося накануне Boeing 737. Лайнер потерпел крушение на юге Китая 21 марта. Новость передает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на спасателей.

«На сегодня по данным спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, но пропавших без вести пока не обнаружено», - сообщил телеканал в 9.50 утра по местному времени (4.50 по московскому времени).

Поисково-спасательные работы продолжаются, говорится в сообщении. Наибольшие трудности для поиска создаёт горный рельеф.

Газета Global Times сообщила ранее об обнаружении на месте крушения самолёта обгоревших удостоверений личности, кошельков и других вещей пассажиров.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района Китая 21 марта. При падении лайнер загорелся, вызвав лесной пожар. Управление гражданской авиации подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.