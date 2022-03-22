Труд будет оплачен достойно

Российский бизнес, столкнувшись с мощным экономическим давлением, справляется с ним по-разному. Некоторые предприятия в силу отраслевой специфики вынуждены реагировать на кризис отправкой коллективов в отпуск или на простой. Иногда с существенным сокращением зарплат. Другие, наоборот, наращивают поддержку своих сотрудников. Раньше всех об этом заявили компании IT-сектора, а на днях стало известно, что помощь получат и работники российских промышленных предприятий. Так, компания En+ Group приняла решение о повышении заработной платы для всех сотрудников энергетического и металлургического сегментов на 10%. Это произойдет уже в марте. Кроме того, на 50% будет увеличена доплата на питание для рабочих в регионах, сообщает компания.

«Наша цель – обеспечить уровень заработной платы наших работников как минимум на 15% выше среднего уровня оплаты труда по региону. Все ранее действующие принципы индексации остаются в силе. Благополучие наших сотрудников во многом определяет уровень жизни наших городов. В этой связи повышение заработных плат на предприятиях означает, что экономика каждого региона получит дополнительный стимул для роста, — говорит председатель рабочих советов компании Сергей Филиппов, — En+ Group действительно делает все, чтобы поддержать трудовые коллективы в это непростое время. В изменившихся условиях компания продолжает стабильную работу и в полном объеме выполняет весь комплекс социальных обязательств перед сотрудниками».

Стимул для регионов

Сегодня En+ Group один из крупнейших работодателей страны – в компании трудится 90 тыс. человек. Поэтому рост заработной платы – весомый вклад в развитие экономики регионов. Во-первых, индексация поддержит покупательную способность населения, а значит спрос на товары останется стабильным. Во-вторых, сохранятся поступления от НДФЛ в региональные бюджеты. Так, в Иркутской области – ключевом регионе для группы – доля НДФЛ в региональной казне в январе 2022 года составила порядка 45%. Существенная цифра.

«Сегодня невозможно оценить, насколько сильно ударит по нашим налогоплательщикам сложившаяся ситуация. Исходных данных пока недостаточно, но мы должны уже сейчас выдать первичный прогноз по корректировке регионального бюджета», – говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Региональное правительство делает акцент на финансовом обеспечении социально значимых расходов. Выполняются все обязательства по соцвыплатам, по финансированию здравоохранения, образования и инфраструктурных проектов, подчеркивает Игорь Кобзев. Сохранить прежний уровень социальных расходов в том числе помогают и индексации заработной платы на работающих предприятиях.

Коллективная благодарность

Прибавка будет у сотрудников всех предприятий En+ Group. «Вот уже несколько лет работаю в ГК "Волгаэнерго". Больше всего меня радует ежегодная индексация зарплаты. Только за прошлый год она выросла почти на 20%, а не на 50 или 100 рублей, как от знакомых слышу. Сейчас на дворе март, а у нас опять индексация на 10%. И вот как можно не любить свою работу, когда знаешь, за что работаешь», – написала в соцсетях Алена Рыжова из Нижнего Новгорода.

«Не знаю, что будет дальше с ценами в магазинах, но у нас на ГЭС Дерипаска повысил зарплату. В прошлом году повышали несколько раз, а сейчас было совсем неожиданно», – поделился Александр Веденяпин ВКонтакте. Рады повышению зарплаты и в Дивногорске: «Как же вовремя! Буквально в феврале я сделала крупную покупку, и такая помощь (а лично я воспринимаю это так) в виде денег сейчас мне очень актуальна. Я тоже была на той встрече рабочих и молодежных советов с Олегом Владимировичем после КЭФа. Он говорил о том, что компания постарается сделать все, чтобы мы, сотрудники, не почувствовали финансовых проблем», - пишет работница Красноярской ГЭС Анастасия.