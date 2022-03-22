ЦБ начал подключать банки к платформе «Знай своего клиента»

Банк России предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» в пилотном режиме, чтобы избежать технических проблем к 1 июля, когда сервис должен заработать в полном объеме. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор напомнил, что запуск платформы «Знай своего клиента» позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и кредитные организации. Банки сконцентрируют свое внимание на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых сейчас составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юрлиц и ИП.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ начал тестировать с банками платформу «Знай своего клиента» еще в конце прошлого года. К новому информационному сервису тогда в пилотном режиме подключились 40 кредитных оргнизаций. В рамках платформы всем клиентам банков — российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Или, по аналогии со светофором, «красный»,«желтый» и «зеленый». Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.