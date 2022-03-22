У берегов Японии затонуло судно с экипажем

Рыболовецкое судно с экипажем на борту затонуло у берегов японского острова Танегасима. Новость сообщили в префектуре Кагосима, уточняется, что один человек погиб, еще четверо числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

Накануне утром на рыболовецкое суднно, на борту которого находилось восемь человек, шестеро из которых являются гражданами Индонезия, загорелось. Через 10 часов после возгорания корабль пошёл ко дну. Трое индонезийцев были спасены проходившим в этом районе судном.

Еще один человек был найден сотрудниками береговой охраны и доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось, позже медики подтвердили его смерть.

Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.