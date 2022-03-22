В МИД РФ назвали условия сохранения отношений между Россией и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для поддержания отношений с Россией Соединенным Штатам следует прекратить угрозы в адрес Москвы, а также прервать поставки оружия на Украину.

«Поднимать вопрос о том, что нужно сделать для сохранения отношений, это, безусловно, правильно. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как на словах, так и с точки зрения накачки киевского режима оружием. Необходимо прекратить высказывать угрозы в адрес России» , - заявил Рябков. Высказывание прозвучало в ответ на вопрос «Интерфакса» о действиях Вашингтона для сохранения отношений с Москвой.

«Если при этом им удастся оказать какое-то положительное влияние на Киев, в чем я не только сомневаюсь, но и уверен, что этого, к сожалению, не произойдет, то появится, я думаю, определенная перспектива нормализации отношений», - добавил Рябков.

Он подчеркнул, что «в то же время видна тенденцию к снижению по вине США уровня отношений с Россией». При этом дипломат отметил, что данное положение дел никак не повлияет на «нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией».

Представитель МИДа также заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас находятся на грани разрыва. Он напомнил, что вчера американскому послу была направлена нота протеста.

«Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано: что вопрос находится в той линии, которую выберут Соединенные Штаты» , - сказал Рябков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия отозвать своего посла из Вашингтона.