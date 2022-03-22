В МИД РФ заявили о начале новой исторической эпохи

В мире начинается новая историческая эпоха, которая подведёт черту под незыблемостью принципов глобализации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков. По его мнению, происходящее в конечном счёте подведет черту перед благорасположением многих у нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто говорил о незыблемости принципов экономической и иной глобализации.

«То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха», – подчеркнул замглавы российского МИД.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по мнению Рябкова, отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас находятся на грани разрыва. Поэтому для их поддержания Соединенным Штатам следует прекратить угрозы в адрес России, а также прервать поставки оружия на Украину.

«Поднимать вопрос о том, что нужно сделать для сохранения отношений, это, безусловно, правильно. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как на словах, так и с точки зрения накачки киевского режима оружием. Необходимо прекратить высказывать угрозы в адрес России», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что «видна тенденцию к снижению по вине США уровня отношений с Россией». При этом дипломат заявил, что данное положение дел никак не повлияет на «нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией».

