В Пентагоне не понимают, зачем РФ применила гиперзвуковое оружие на Украине

Власти США не понимают смысла применения гиперзвукового оружия российскими Вооруженными силами на Украине. Об этом сообщил журналистам на брифинге 21 марта высокопоставленный представитель Пентагон, передаёт ТАСС.

«Честно говоря, это в некотором смысле загадка, потому что не совсем понятно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не с такого большого расстояния, чтобы поразить здание. С военной точки зрения в этом нет большой степени практичности», - заявил чиновник. Его слова приводит газета The Hill.

По сообщению издания представитель оборонного ведомства США добавил, что они не могут «опровергнуть или независимо подтвердить» сам факт применения Российской Федерацией гиперзвукового оружия на Украине. При этом в Пентагоне считают это возможным.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар по крупной базе, где хранились горюче-смазочные материалы, в Николаевской области Украины. Для удара были задействованы крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По словам представителя российского военного ведомства, основные поставки топлива для украинской бронетехники в районы боевых действий на юге Украины осуществлялись с этой базы.

Также сообщается, что с помощью «Калибров» были уничтожены мастерские Нежинского ремонтного завода. Как пояснил Конашенков ракеты поразили ремонтные мастерские украинской бронетехники, поврежденной в бою.