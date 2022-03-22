В Red Wings рассказали, что отказ от лайнеров Airbus был включен в стратегию компании в 2021 году

Авиакомпания Red Wings прокомментировала материал «Коммерсанта» о возврате зарубежным владельцам восьми лайнеров Airbus 320/321.

Ранее издание со ссылкой на источники в авиаотрасли и госкорпорации «Ростех», в которую входит перевозчик, сообщило, что компания решила вернуть лизингодателям все восемь самолетов Airbus из-за желания избежать ареста российских SSJ за рубежом в случае невозврата бортов Airbus до 28 марта.

Позже в компании пояснили, что акционеры Red Wings приняли в октябре 2021 года стратегию, согласно которой перевозчик поэтапно откажется от среднемагистральных судов зарубежного производства и перейдет на российские SSJ100 и МС-21.

«Red Wings с осени 2021 года по январь 2022 года сократила свой парк Airbus 320/321 практически вдвое — с 15 до восьми лайнеров. Вывод из эксплуатации и возврат лизингодателям остальных Airbus планировался в 2022–2023 годах», — цитирует «Коммерсантъ» представителя компании.

В перевозчике подчеркнули, что решение о выводе самолетов будет принимать правительство РФ. «Органы управления Red Wings решений о дальнейшей судьбе этих лайнеров не принимали», — говорится в сообщении.

Между тем на сайте авиакомпании сообщается, что Red Wings с 27 марта запустит полеты из Самары в Ереван. Рейсы будут выполняться по воскресеньям на лайнерах SSJ100. Билеты уже можно купить, продажи будут открыты до 23 октября. Отмечается, что рейс Самара — Ереван будет первым международным направлением Red Wings из международного аэропорта «Курумоч» в столице Армении.

Airbus и Boeing объявили о приостановке сотрудничества с Россией в начале марта, после начала спецоперации на Украине. Компании прекратили поставки запчастей, а также отказали в обслуживании и техподдержке.