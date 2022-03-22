«Все просто. Нужен шок»: как защищать Байкал от безответственного туризма

В условиях фактически закрытых границ 83% бронирований туров на март 2022 года приходится на внутрироссийский туризм. В марте прошлого года Россия в структуре бронирования занимала 31%, а в 2019 году – 11%. При этом на популярные курорты того же Крыма добраться сейчас очень сложно, поэтому россияне осваивают не только южные регионы, но и все активнее смотрят на восток.

На этом фоне, туристическая Мекка Росси - озеро Байкал – испытывает мощные «перегрузки». Наплыв туристов особенно заметен сейчас. Март – пик зимнего туристического сезона, когда на озере стоит лед, а погода позволяет долгое время проводить на воздухе.

Туризм – один из драйверов экономического развития. Ради путешественников строятся гостиницы, кафе, обновляется транспортная инфраструктура. Появляются рабочие места, а в местные бюджеты поступают дополнительные налоги. Однако на фоне всего этого антропогенная нагрузка на озеро кратно возрастает. За год Байкал посещают более 3 млн человек. При этом, многие едут «дикарями», с соответствующим «диким» отношением к озеру и его окрестностям.

Ученые бьют тревогу: турист наносит ущерб озеру порой даже большее, чем грязные трансграничные стоки. Экологическая ситуация в природоохранной зоне продолжает ухудшаться. Проблему озера 17 марта обсудили на московском форуме «Чистая страна» в рамках сессии «Вода России».

Что делать с пластиком?

Одна из проблем озера – пластик. Его на берегах озера оставляют туристы. Иногда он попадает в водоем со сточными водами. Однако, попав в озеро, он не разлагается, а делится на микрочастицы. «Уровень микропластика в воде Байкала даже при нынешней нагрузке сопоставим с тем, что мы видим в Великих озерах США. Это очень много. Свалки пластика – в изобилии. Переработки на сегодня нет», – говорит Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group. Выход предлагается радикальный – запретить использование пластика в центральной экологической зоне Байкала.

Топ-менеджер сетует и на «дикий» туризм. «Безответственный туризм – очень большая проблема. Пандемия и ограничения, связанные с поездками за рубеж, высветили ее особенно сильно. Мусора из-за этого становится всё больше», – говорит он.

Улучшить состояние байкальской экосистемы отчасти помогают волонтерские инициативы. В их числе – проект по защите окружающей среды «360», который En+ запустила в 2011 году. Однако даже активное вовлечение общественности не сильно исправляет ситуацию. На том же острове Ольхон из-за притока туристов разрастаются целые деревни. Огромное количество путешественников оставляет упаковку, тару. Вывозить мусор с острова очень сложно – попросту нет дорог.

«Мы наблюдаем систематический рост тех же самых свалок и мусора. Мы сталкивались с тем, что, собрав мусор, мы просто не имели возможности его нормально распределить и утилизировать», – говорит Антон Бутманов.

Не единственная проблема

Мусор, оставленный туристами, – не единственная проблема. Другая острая проблема - недостаток очистных сооружений, что также усугубляет экологическую ситуацию. С неочищенными стоками борются и на региональном, и на федеральном уровне. В рамках нацпроекта «Экология» на улучшение фильтрации сточных вод идут миллиарды рублей. Однако и этого объема средств недостаточно.

Загрязняющие вещества поступают в Байкал и из трансграничных водных артерий. «Это загрязнение с водосбросного бассейна реки Селенги. Очень большое количество маркеров загрязнения поступает именно оттуда – из Монголии, с трансграничного бассейна», – отмечает Антон Бутманов. Для контроля за загрязнениями, поступающими из Селенги, требуется онлайн-мониторинг, который пока не запущен.

«В целом же по озеру нужно сделать очень хороший анализ и иметь все цифры для того, чтобы чем-нибудь управлять. Нужны нормальные актуализированные расчеты антропогенной нагрузки», - убежден топ-менеджер.

Минимизация стресса

Водоем подобен человеческом организму, убеждена Ирина Горобчук, начальник управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов. Поэтому и отношение к водоемам должно быть соответствующее. «Для организма человека стресс неприемлем. Так же и с водными объектами. Любое заиление, засорение, человеческая деятельность — это тоже стресс. И мы пытаемся помочь нашим водным объектам восстановиться, повысить способность к самоочищению и хоть чуть-чуть этот стресс снять», – отметила она.

В случае с Байкалом стресс помогут снять только радикальные меры, убежден Антон Бутманов: «У нас сегодня один выбор. Откровенно скажем – или Байкал продолжат убивать, или мы ограничим туризм. Все просто. Нужен шок. И если говорить про туризм на Байкале – иногда нужно что-то ограничивать, чтобы люди наконец начали пытаться решить эту проблему».