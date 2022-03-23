Авиакомпании «Россия» разрешили производить техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

Входящая в ГК «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» получила разрешение Росавиации на техобслуживание лайнеров Boeing и Airbus с регистрацией в РФ.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, разрешение получил технический блок «России» в Санкт-Петербурге. Теперь специалисты компании смогут проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов лайнеров.

До настоящего момента «Россия» имела право производить техобслуживание только российских SSJ-100.

Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 68 самолетов SSJ-100, а также 20 бортов Airbus А319 и восьми Airbus А320. Кроме того, в распоряжении перевозчика 12 машин Boeing 737, 10 самолетов Boeing 777 и девять Boeing 747.

Ранее разрешение на техническое обслуживание иностранных бортов с регистрацией в РФ получила дочерняя структура «Аэрофлота», «А-Техникс», которая является одним из крупнейших провайдеров техобслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ. «Получение расширенного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот" Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350"», — отмечается в сообщении «Аэрофлота». Аналогичное разрешение получила авиакомпания Azur air.

После начала спецоперации России на Украине Евросоюз ввел санкции, запрещающие поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, техобслуживание и страхование. Также рестрикции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта контракты с российскими авиакомпаниями.

Ранее «Эксперт» писал о том, что флагман гражданской авиации Вьетнама Vietnam Airlines принял решение временно приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой — Москва — Ханой. Остановка сообщения вызвана необходимостью пересмотреть процедуру, связанную со страхованием воздушных судов, передает вьетнамское государственное информационное агентство VNA. Полеты будут приостановлены с 25 марта до дальнейшего уведомления. В специальном заявлении авиакомпания выразила сожаление по поводу форс-мажорных обстоятельств и предложила пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, вернуть их с полной компенсацией или отложить поездку на период, когда возобновятся полеты в Москву.