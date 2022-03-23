Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушел со своего поста. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив, что Чубайс уволился по собственному желанию.

«Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране», — сообщил Эдельгериев.

Дмитрий Песков уточнил, что Чубайс уволился по собственному желанию, а уехал он из России или не уехал — «это его личное дело».

Ранее источники Bloomberg сообщили, что увольнение и отъезд Чубайса из России связан с его позицией по Украине. При этом агентство напомнило, что Чубайс известен как «архитектор приватизации» и сторонник курса Владимира Путина.

В начале 1990-х годов Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России. В 1994-ом он был назначен первым зампредом правительства, с 1998 по 2008 годы стал главой энергокомпании РАО «ЕЭС». В 2008 году Чубайс возглавил «Российскую корпорацию нанотехнологий», а после преобразования в акционерное общество в 2011 году занял пост председателя правления АО «Роснано». После увольнения из «Роснано» в 2020 году Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. На этой должности он курировал, в частности, реализацию Парижского соглашения об ограничении выбросов углекислого газа и «зеленую» тематику развития экономики.

Ранее «Эксперт» писал, что Анатолий Чубайс довольно эмоционально оценил итоги реформы электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. По его словам, из-за инфляции тарифы на электричество в России постоянно снижаются и они в разы ниже, чем в Европе. Чубайс также считает, что реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики страны на четверть века, то есть как минимум до 2035 года.

