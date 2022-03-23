Европе грозит острый дефицит дизельного топлива

Санкции против России, считают крупнейшие трейдеры Vitol, Gunvor и Trafigura, могут спровоцировать сильный дефицит дизельного топлива. Больше всего от него пострадает Европа, где, не исключено, придется даже вводить карточную систему.

В результате санкций, напоминает Financial Times, с рынка могут исчезнуть до 3 млн бар./сут. нефти и нефтепродуктов из России. Главы Vitol, Gunvor и Trafigura заявили об опасности дизельного кризиса на Международной конференции в Лозанне.

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«Европа покупает почти половину нужного дизельного топлива у России,- заявил гендиректор Vitol Рассел Харди.- Вторая половина поступает с Ближнего Востока».

Кстати, нефтеперерабатывающие заводы и компании в Старом Свете в значительной мере работают на российской нефти.

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Харди винит в надвигающемся дефиците дизельного топлива то, что в Европе в последние годы потребление дизеля растет по сравнению с бензином. НПЗ, уверен Харди, могут увеличить производство дизельного топлива, но он также не исключает возможность введения карточной системы.

«Дизельное топливо – проблема не только Европы,- подчеркнул глава Gunvor Group Торбьорн Торквист,- это глобальная проблема».

По мнению главного нефтяного аналитика Energy Aspects Амриты Сен, дизельное топливо находится сейчас под самым сильным давлением среди всех нефтепродуктов, потому что Европа покупает его у России ежедневно ок. миллиона баррелей. Она также обращает внимание на то, что планета вступила в нынешний бурный период истории с почти рекордно низкими запасами нефти.

Французский нефтяной гигант TotalEnergies самое позднее в конце 2022 года разрывает все контракты на покупку дизельного топлива у России, если не получит указания от Парижа продолжать работать с российскими НПЗ. Французы планируют покупать нефтепродукты на других континентах.

Глава Trafigura Джереми Вейр сказал в Лозанне, что на рынок перестанут поступать 2-2,5 млн бар./сут. российской нефти и нефтепродуктов.

«Дизельный рынок находится в предкризисном состоянии,- считает он.- Думаю, ситуация еще больше ухудшится».

Торнквист также обратил внимание на то, что европейские газовые рынки перестали нормально работать.

«Никогда не думал, что кто-нибудь сможет сказать: «Ух ты, газ упал ниже 100 долларов за мВт ч!»»- заявил он.

Крупнейшие энергетические трейдеры Европы призвали на прошлой неделе правительства и центробанки обеспечить ликвидность, чтобы поддержать работу газового рынка и рынка электроэнергии.

Газовые фьючерсы, привязанные к TTF, рванули вверх с приблизительно 80 евро за мВт ч накануне начала военной операции на Украине, до более чем 300 евро в начале марта. Однако на текущей неделе они упали ниже 100 евро. Напомним, что всего какие-то два года назад цена на газ не доходила даже до 20 евро за мВт ч.

Торговцы сырьем сейчас оказались перед лицом резкого роста маржи - банки не только требуют ее сейчас для безопасности, но и требуют, чтобы она была в наличности. Цена на газ сейчас такая высокая, что, по словам Рассела Харди, активности на рынке явно поубавилось. Для перевозки сжиженного газа, эквивалентного 1 мВт ч, необходимо заплатить 97 евро. Причем, от трейдеров требуют обеспечить 80 евро из них в виде наличных денег.

Торнквист опасается, что из-за парализованного спотового газового рынка европейцам будет сложно наполнить газовые хранилища летом и осенью при подготовке к следующей зиме. Единственный выход – гарантии защиты покупателей от резких колебаний цен.