Эксперт: цены на авиабилеты вырастут, но не в полтора раза

ВТБ Капитал опубликовала сегодня аналитический прогноз, согласно которому цены на авиационные билеты в текущем году даже на фоне двадцатипроцентного сокращения спроса на перелеты вырастут на 50%.

Значительный ценовой скачок, по мнению инвесткомпании, будет обусловлен подорожанием авиационного топлива в рублях вдвое и ослаблением рубля, которое обернется повышением лизинговых платежей в полтора раза, поскольку большая часть воздушных судов у отечественных авиаперевозчиков находится в зарубежном лизинге, обслуживаемом в долларах или евро.

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Стоит отметить, что выкладки инвестиционных аналитиков в данном случае выглядят слишком приблизительными. Например, указано, что в структуре расходов авиакомпаний авиакеросин и лизинг составят в совокупности 2/3. Даже с учетом происходящих на сырьевом и финансовом рынках процессов, данное утверждение нельзя назвать бесспорным. Обычно процент от закупок топлива и выплат лизингодателям в цене авиабилета куда скромнее.

Кроме того, пресловутые рыночные процессы вполне могут оказаться скорректированными в силу изменений политической ситуацией вокруг Украины. Их вектор развития может измениться буквально в любой момент.

Сегодняшний ценовой прогноз по билетам диссонирует с оценкой ситуации, данной накануне министром транспорта Виталием Савельевым. Как сообщает «Интерфакс», накануне руководитель транспортной отрасли, принимая участие в заседании Совета Федерации по экономической политике, подчеркнул, что летом в силу сезонного повышения спроса авиабилеты подорожают, но ненамного.

Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров, в беседе с «Экспертом» отметил, что к прогнозам, определяющим некую «среднюю температуру по больнице», стоит относиться настороженно. Такой подход является категорически неверным для ведения авиационного бизнеса.

«В эпоху высокой волатильности по всем направлениям очень трудно точно спрогнозировать, каков будет реальный рост цены. Но он будет – это точно», — признал Роман Гусаров, добавив, что маркеры, влияющие на ценообразование, в текущей ситуации указывают на ее развитие не в пользу пассажиров.

Авиаэксперт констатировал, что ключевыми факторами для ценообразования на рынке авиаперевозок, действительно, являются упомянутые лизинг, стоимость авиатоплива и соотношения спроса на перевозки к предложениям. Однако вопрос, в какой конфигурации и как именно все эти элементы будут взаимодействовать между собой здесь и сейчас, остается открытым.

«Конечно, даже если самолет летит по России, а не за рубеж, но находится в лизинге за доллары или евро, то ставка уже выросла. С другой стороны, взять ту же динамику цен на авиакеросин. Сейчас, вроде как, цена поднялась. Но мы же видим — когда России частично перекрыли поставки нефтепродуктов за рубеж, в некоторых регионах подешевел бензин. Так и здесь: где-то может начаться прирост цены, а где-то она пойдет в минус», — предположил эксперт.

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В целом нагнетать напряжение в текущей ситуации не стоит. «Когда начинаешь проверять средний чек, он оказывается значительно скромнее, чем ожидался, исходя из субъективных впечатлений от стоимости авиабилетов. Где-то билеты дорожают незначительно, где-то — слишком значительно. Кто-то начинает сравнивать цены в марте и в августе. Хотя мы понимаем, что авиакомпании летом стараются компенсировать те убытки, которые они несут в зимний период. Цена определяется спросом. Соответственно, если спрос в этом году будет невысоким, а он явно будет ниже прошлогоднего, то и цена может не вырасти в летний период столь же значительно, как это бывало ранее», — отметил Роман Гусаров.

«Ну и дальше цены также будут колебаться в зависимости от того, каким будет спрос. Очевидно, когда цена на авиабилеты резко увеличивается — сокращаются продажи. А в этом году количество перелетов может сократиться просто потому, что люди при планировании поездки учитывают не только стоимость билета, но и проживания в гостинице, питания и так далее. Посчитав все это, немалая часть населения перейдет в режим экономии и просто откажется от перелетов», — заявил Роман Гусаров, добавив, что в кризисные времена в личном бюджете россиян статья расходов на авиационный транспорт секвестрируется в числе первых.

Таким образом, низкий спрос вполне может несколько нивелировать влияние прочих моментов на цену билета. «Не готов согласиться, что цена вырастет на 50%. Скорее, 20-30%», — резюмировал эксперт.

Остается добавить, что Федеральная антимонопольная служба в конце прошлой недели официально предостерегла туристических операторов от заявлений, касающихся роста цен на летний отдых, обозначив их недопустимость. Как известно, высокие инфляционные ожидания подстегивает инфляцию реальную. Здесь все работает точно также.

«Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию», — констатируется в документе ФАС. Конечно, ВТБ Капитал не является туроператором, но, учитывая, насколько туристический и авиационный сектора связаны между собой, нельзя исключить жесткую реакцию ведомства и на сегодняшний прогноз.