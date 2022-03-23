ФАС начнет проверку обоснованности подорожания бумаги

Федеральная антимонопольная служба начинает проверку обоснованности повышения цен на бумагу, пишет «Коммерсантъ». Ведомство запросило необходимую информацию у крупнейших производителей товаров, сообщили в пресс-службе ФАС.

«На фоне большого количества жалоб граждан антимонопольная служба запросила необходимую для проверки информацию у крупнейших производителей бумаги. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления отдельными продавцами экономически необоснованных цен ведомство незамедлительно примет меры реагирования», - говорится в сообщении.

С конца февраля многие западные компании, среди которых были и поставщики бумаги, объявили о прекращении или приостановке деятельности в России. В частности, не будут пока поставлять мелованную бумагу в Россию Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper. Рост цен на бумагу произошел во вторую неделю марта. Так, в магазинах Санкт-Петербурга пачка бумаги формата А4 продается по цене от 1500 до 1700 рублей за пачку. Ранее цена на такой товар не превышала 250-300 рублей за упаковку.

По словам вице-президента Союза лесопромышленников и экспортеров древесины России Андрея Фролова, производители и ритейлеры обычно резко повышают стоимость продукции из-за обострения логистических проблем.

Министерство промышленности и торговли заявило, что поставки бумаги в Россию стабилизируются в течение недели. В ведомстве подчеркнули, что российские производители «полностью покрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет». В России, по их данным, есть три предприятия, которые поставляли бумагу на внутренний рынок и на экспорт.

