Глобальный рынок облигаций потерял $2,6 трлн

Облигации давно дешевеют по всему миру. Основная причина прозрачна — на фоне растущей инфляции центробанки переходят к ужесточению денежно кредитной политики. Были, разумеется, и собственные причины падения бондов разных стран (итальянские, турецкие и российские явно отличаются). На крупнейшем рынке (в США) это ужесточающаяся риторика ФРС — в среду доходность U.S. 10 Year Treasury Note переписала максимум с мая 2019 года (2,417%).

Доходности растут в развитых странах с околонулевых и даже отрицательных значений. Столь низкие цифры мешают правильно оценить масштабы происходящего. Между тем, это одна из крупнейших потерь рыночной стоимости облигаций в истории. Индекс мирового правительственного и корпоративного долга Bloomberg Global Aggregate Index упал со своего пика, пройденного в январе 2021 года, на 11%. Это самое большое его снижение с 1990 года, до которого удалось пересчитать данные задним числом, сообщает Bloomberg.

Оно соответствует падению рыночной стоимости бумаг, входящих в индекс, на $2,6 трлн. Это даже больше, чем во времена мирового финансового кризиса 2008 года, когда просадка Bloomberg Global Aggregate Index составила 10,8%, а с рынка было стерто $2 трлн.

Уже одно это способно было стать серьезным ударом по физлицам и компаниям, имеющим интересы на облигационном рынке. А это очень широкие слои — от управляющих компаний и пенсионных фондов до бизнеса, кредитующегося под залог ценных бумаг, и пенсионеров, держащих в них сбережения. Но это только начало большого пути.

ФРС подняла ставку пока только на 25 б.п., до 0,25-0,5%. На рынке почти уверены, что до конца года увидят рост еще на 175 б.п. В следующем году он продолжится. Но судя по все ужесточающейся риторике председателя ФРС Джерома Пауэлла, темпы подъема могут оказаться и выше, если инфляция продолжит стремительный рост. А она уже вышла в США на максимальный уровень с января 1982 года (7,9%) и на фоне рекордных цен на бензин имеет все шансы вернуться уже в 1981 год.

В Великобритании февральская инфляция, как было объявлено в эту среду, вернулась к отметкам 30-летней давности (6,2%), серьезно превзойдя прогнозы аналитиков (5,9%). И это несмотря на то, что Банк Англии еще в декабре перешел к повышению ставки. Он поднимал ее на трех заседаниях подряд — с 0,1% до 0,75%. И совершенно очевидно, что до завершения цикла ужесточения ему далеко.

ЕЦБ пока не начинал подъема ставки, но последние его заявления говорят о том, что в этом году он к нему приступит. Насколько рано — зависит не только от растущей инфляции, но и от геополитики. И перспективы европейских облигаций, особенно периферийных стран с не самой сильной экономикой, выглядят в этом свете далеко не блестяще. В 2010 году долговой кризис в Европе развернулся при более здоровой ситуации, чем сейчас (не говоря о том, какой она может оказаться к концу года).

Компании в США и Европе намерены избегать дефолтов благодаря здоровым балансам и управляемому графику погашения долга, цитировал Bloomberg в среду успокаивающую записку для клиентов, написанную аналитиком Goldman Sachs Group Амандой Линам. Но и она считает рынок, номинированный в евро, более уязвимым, если геополитическая напряженность сохранится долгое время.