Генпрокуратура предупредила IKEA, OBI и JCB о недопустимости нарушений прав сотрудников

Прокуратура направила находящимся в Московской области компаниям IKEA и OBI, а также производителям Michelin, Grundfos и JCB предостережения о недопущении нарушений прав сотрудников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предостережения для недопущения нарушений трудовых прав сотрудников и налогового законодательства объявлены компаниям IKEA и OBI, французскому производителю шин Michelin, производителю строительной и сельскохозяйственной техники JCB и датскому производителю насосного оборудования Grundfos», — заявил собеседник агентства.

Сообщается, что в ближайшее время будет также объявлено предостережение американскому производителю 3М и шведской компании H&M. Российское надзорное ведомство поручило организовать ежедневный мониторинг соблюдения законодательства организациями, которые связаны с другими странами и ведут деятельность в Подмосковье.

Ранее «Эксперт» писал о том, что власти подготовили законопроект о внешнем управлении имуществом ушедших с российского рынка иностранных компаний. Так они пытаются не допустить дестабилизации экономики, обеспечить функционирование «брошенных» бизнесов и дать иностранным собственникам время успокоиться и, возможно, пересмотреть свое решение. Уход иностранных компаний несет риски для российской экономики: без работы могут остаться десятки тысяч человек, потери понесут российские компании — контрагенты иностранных. Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» призван минимизировать негативные последствия: он предполагает «перехват управления» оставшихся без попечения хозяев компаний в случае, если они заявили о прекращении деятельности «в отсутствие для этого очевидных экономических оснований». Функции внешней администрации будет выполнять государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, а если организация является финансовой организацией — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Начало спецоперации в Украине спровоцировало приостановку деятельности в России десятков иностранных компаний. Среди них IKEA, BMW, Mercedes-Benz, H&M и многие другие. Как долго продлится эта «приостановка», пока никто сказать не может.