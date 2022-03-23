Инфляционные ожидания россиян приблизились к рекордным значениям

Медианная оценка инфляционных ожиданий населения в марте 2022 года составила 18,3%, это второй по величине результат за всю историю наблюдений. При этом, опрошенные россияне считают, что период высокой инфляции не будет продолжительным: медианная оценка ожидаемой инфляции через три года составила 8%, сообщается на сайте ЦБ.

«Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 18,3% (+4,8 п.п. к февралю), это второй по величине результат за всю историю наблюдений (опрос осуществляется с апреля 2010 г.). Ценовые ожидания предприятий на три месяца в марте сильно выросли, достигнув максимального значения за всю историю наблюдений — с января 2000 года. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2022 год в марте были повышены до 20%», — говорится в докладе ЦБ.

Опрос ООО «инФОМ» по заказу Банка России проводился с 28 февраля по 10 марта. Сильный рост инфляционных ожиданий населения произошел у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. При этом, наблюдаемая россиянами инфляция в марте немного снизилась, ее медианная оценка составила 16,3% (-0,8%). Она заметно уменьшилась у группы со сбережениями и немного возросла у респондентов, не имеющих накоплений.

Повышение ценовых ожиданий предприятия связали, прежде всего, с ослаблением рубля и ростом закупочных цен. Рост отпускных цен в ближайшие три месяца, по их прогнозам, составит 11,9% в годовом выражении, в розничной торговле — 19,6%.

Прогнозы профессиональных аналитиков были существенно повышены с учетом изменившихся макроэкономических условий. По данным макроэкономического опроса ЦБ, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года повышен до 20%, в 2023 году ожидается замедление инфляции до 8%, а к концу 2024-го — до 4,8%.

Ранее «Эксперт» писал, что годовая инфляция в России ускорилась до 12,54%. За неделю, c 5 по 11 марта, потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. По данным Росстата, за отчетную неделю цены на плодоовощную продукцию поднялись на 4,8% против роста на 2,9% неделей ранее. Более всего подорожали помидоры (+12,27%) и бананы (+11,32%). Резко подорожал сахар — на 12,76% (неделей ранее — на 3,29%).

