S&P 500: еще одно дно в подарок от инвестбанков

После снижения в начале недели американские фондовые индексы во вторник вернулись к росту. Он шел на фоне массированных распродаж казначейских облигаций, что не вполне обычно само по себе, а уж учитывая непосредственную их причину – особенно. После понедельничного выступления председателя ФРС инвесторы ждут более резкого ужесточения денежно-кредитной политики.

Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок оценивает вероятность подъема ставки уже на ближайшем заседании сразу на 50 б.п. в 66%, а шансы на второй такой же шаг в июне – в 64%. Падение облигаций при этом – совершенно естественное явление. Но и для акций это далеко не лучший фон, особенно учитывая растущую инфляцию.

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И все же, когда во вторник казначейские облигации падали до новых минимумов, индексы возобновили подъем. Доходность (она меняется обратно пропорционально цене) эталонных десятилетних U.S. Treasury Note превышала 2,39%, переписав максимум с мая 2019 года. Но Dow Jones Industrial Average вырос по итогам дня на 0,74%, S&P 500 – на 1,13%, а Nasdaq Composite – на 1,95%.

Учитывая их подъем на прошлой неделе (максимальный с 2020 года), это очень заметно. Если индексы до конца марта не упадут, то он станет первым месяцем в этом году, закрытым ими в плюс. Объяснения этого явления аналитиками звучали занятно.

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«Я думаю, инвесторы были воодушевлены вчерашним заявлением председателя ФРС Пауэлла, что чиновники действительно не собираются отставать от кривой инфляции, - сказал Bloomberg главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стоволл. – Распродажа облигаций, которую вы видите, означает, что инвесторы стремятся уйти в другое место. Они, конечно, не хотят оставаться в таких классах активов, где будут как на качелях – если доходность вырастет, то их цена будет снижаться. Таким образом, они тяготеют к той области, которая, скорее всего, имеет больший потенциал роста, и прямо сейчас это акции».

Были и более бычьи объяснения. Так главный специалист по рынку Piper Sandler & Co Крейг Джонсон объявил, что разворот S&P 500 от недавнего нисходящего тренда может быть признаком того, что американские акции достигли дна. «Технические данные свидетельствуют о том, что коррекционные минимумы, вероятно, были установлены», — написал он клиентам, ссылаясь на поведение своих индикаторов в последние недели.

Куда прагматичнее выглядит позиция главного стратега Morgan Stanley по акциям США Майкла Уилсона, озвученная им днем ранее. Смысл ее в том, что не стоит ломать себе голову и искать объяснений взлетам акций в периоды их долговременного снижения, а уж тем более – верить в их преждевременное окончание. Единственное сколько-то разумное использование ралли на медвежьих рынках инвестором – продажа задержавшихся в портфеле акций из категорий, плохо себя зарекомендовавших ранее в подобные времена.

У краткосрочного спекулянта, разумеется, другие стратегии и ориентиры. Но говорить через несколько дней после начала сколь угодно быстрого роста, ссылаясь на сколь угодно навороченные индикаторы, что вернулся «бычий рынок», уж точно не стоит. Если, конечно, перед аналитиком не стоит четкая цель убедить кого-нибудь купить что-нибудь ненужное.

Мало того, что рост бывает очень мощным именно в такие периоды, так они еще порой и тянутся довольно долго. Во вторник Bloomberg как раз поделилось наблюдениями за ралли на последних двух больших медвежьих рынках («великая рецессия» и взрыв «пузыря доткомов»). За время самых мощных из них индексы прибавляли 20-40% и более, а наиболее продолжительные шли по 1-2 месяца и дольше. Крупных ралли автор исследования насчитал только за первые пару лет краха «доткомов» восемь штук, причем три – в течение пяти месяцев с его начала. Еще шесть нашлось во время «великой рецессии». Все это, как резонно заметил он, делало в те времена невозможным отличить «отскок дохлой кошки» от начала нового бычьего рынка.

Сегодня это ничуть не проще. И ориентироваться при выстраивании долгосрочной позиции на краткосрочную динамику рынка сейчас не стоит. Как нет большого смысла пока следить и за снижающимися оценочными коэффициентами акций в надежде быстро и дешево их купить. Ведь это не просто снижение рынка – меняются общие условия, да так сильно, как никогда за несколько десятилетий. Есть риск долгосрочной стагфляции. Прибыльный бизнес может стать убыточным и наоборот. И даже если бы за плечами у нас было падение индексов не на 10-20% от максимума, а на все 78%, как у Nasdaq около двадцати лет назад, спешить не стоило бы все равно. Времени оглядеться рынок предоставит еще достаточно.

