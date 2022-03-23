Кабмин определил порядок эксплуатации взятых в лизинг у иностранных компаний самолетов

Правительство РФ приняло два постановления, определяющих порядок эксплуатации взятых в лизинг у иностранных компаний самолетов в условиях западных санкций.

Как следует из информации на сайте российского Кабмина, одно из постановлений позволяет авиакомпаниям регистрировать права собственности на воздушные суда и вносить их в госреестр в течение пяти дней. Второй документ утверждает особенности исполнения договоров лизинга, заключенных до 24 февраля текущего года.

Уточняется, что расчеты осуществляются «в соответствии с условиями договора в порядке, установленном законодательством РФ, предусматривающим специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности». Страхование, перестрахование и техобслуживание самолетов при этом должно производиться на территории РФ; вывоз лайнеров за пределы России при наличии требования ее досрочного возврата от лизингодателя возможен в соответствии с указом президента РФ от 8 марта 2022 г. №100 «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

В сообщении поясняется, что решения позволят снять риски для пассажирских авиаперевозок.

По данным Минтранса, сейчас в России в общей сложности около 1,3 тыс. самолетов, большая часть из них до введения санкций была зарегистрирована в зарубежных реестрах.

Ранее «Эксперт» сообщал, что входящая в ГК «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» получила разрешение Росавиации на техобслуживание лайнеров Boeing и Airbus с регистрацией в РФ. Теперь специалисты компании смогут проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов лайнеров. До настоящего момента «Россия» имела право производить техобслуживание только российских SSJ-100. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 68 самолетов SSJ-100, а также 20 бортов Airbus А319 и восьми Airbus А320. Кроме того, в распоряжении перевозчика 12 машин Boeing 737, 10 самолетов Boeing 777 и девять Boeing 747.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Лизингодателей обязали до конца марта разорвать действующие контракты с авиакомпаниями.