Лавров : Россия не захлопнет дверь, если Европа одумается

Если Европа одумается, Россия не хлопнет дверью, но это не будет зависеть от европейцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, ЕС прекратил работу с Российской Федерацией по 20 секторальным диалогам, прекратил работу по созданию четырех общих пространств, по либерализации визового режима и многим другим направлениям, добавил министр.



По его словам, гармонизируются процессы интеграции ЕАЭС и китайская инициатива «Один пояс, один путь». Лавров добавил, что у Москвы есть отношения с Пекином как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках РИК (Россия-Индия-Китай), который все еще существует.

«Здесь есть много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов, которые могут быть реализованы, и они прорабатываются», - сказал министр.

«Если Европа одумается, мы не захлопнем дверь. Но с пониманием того, что я уже сказал, чтобы мы ни от кого не зависели. И Европа показала свою ненадежность как партнера. Итак, мы будем становиться сильнее, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС и других механизмов», продолжил Лавров на встрече со студенческим профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Ряд западных стран ввели новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявляли в Кремле, западные санкции очень серьезны, Россия готовилась к ним заранее, они требуют анализа и координации ведомств с целью разработки ответных мер, соответствующих интересам Российской Федерации.