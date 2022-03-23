Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсоном восстановлено. В настоящее время жителям украинского города с помощью поездов доставляют гуманитарную помощь и стройматериалы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе Кирилла Степанова.

«Сегодня мы говорим о восстановлении технического железнодорожного сообщения между полуостровом и городом Херсоном», - сказал он.

Степанов напомнил, что восемь лет назад, когда была объявлена экономическая блокада полуострова , данный участок железной дороги был полностью демонтирован.

Сейчас железнодорожный путь используется только для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, которые необходимы жителям Херсона для восстановления инфраструктуры города и жилых домов.

По словам Степанова, планируется восстановить движение по другим направлениям, в том числе в юго-восточную часть Украины и населенные пункты Запорожья.