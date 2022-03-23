На месте крушения самолета Boeing в Китае нашли останки погибших людей

Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае останки погибших людей, передает ТАСС. Также сообщается, что найденный на месте катастрофы лайнера черный ящик оказался речевым самописцем в кабине экипажа. Сейчас он доставлен в Пекин, специалисты занимаются его расшифровкой.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая 21 марта при выполнении рейса из города Куньмин (провинция Юньнань) в Гуанчжоу (провинция Гуандун). На борту находились 132 человека. При падении лайнер загорелся, вызвав лесной пожар.

Крушение произошло в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. До настоящего момента спасатели не могли обнаружить выживших или тел пассажиров и членов экипажа. Газета Global Times сообщала об обнаружении на месте крушения самолета обгоревших удостоверений личности, кошельков и других вещей пассажиров.

Также сегодня стало известно, что разбившийся лайнер перед вылетом прошел техосмотр и был допущен к эксплуатации в строгом соответствовали с нормами. В компании China Eastern заявили, что состояние здоровья, а также летный опыт пилотов удовлетворяли официальным требованиям, все лицензии и свидетельства были действительными, общий налет командира экипажа составлял более 6,7 тысячи часов. У второго пилота налет составлял 31,8 тысячи часов, а у третьего — стажера — 556 часов.