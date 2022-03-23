Налогообложение становится антикризисным

Государственная Дума приняла пакет поправок в Налоговый кодекс для адаптации экономики РФ к введенным Западом санкциям. Изменения в налоговой сфере коснутся как бизнеса, так и граждан. Затронут широкий спектр секторов экономики и сфер жизни — от недвижимости до банковских вкладов и транспорта.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа, ФЗ N84984-8 «заморозит» кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога на уровне 1 января 2022 года. Аналогичная норма предусматривается для организаций при уплате налога на имущество. «То есть, по сути, будет заморожена кадастровая стоимость», — пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

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Законом от НДФЛ освобождаются полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды. «По существу, вся помощь, которая у нас идет, оказывается работодателями, то, что рассматривалось как материальная выгода и облагалась НДФЛ — в том числе выплата процентов по ипотечному кредиту и так далее, все эти вопросы — предлагается здесь все налогообложение снять, любую помощь», — пояснял глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров.

Также освобождаются от НДФЛ проценты, полученные в 2021-2022 гг. по вкладам, остаткам на счетах банков.

До конца 2024 года продлеваются полномочия субъектов РФ устанавливать для физлиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве ИП на упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПСН), налоговые каникулы в виде ставки в размере 0%.

С 9 марта, в соответствии с принятым депутатами документом, предполагается отказаться от применения в 2022-2023 гг. в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31-го дня просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования, ставка будет снижена до 1/300. Так, для организаций за просрочку до 30 календарных дней процентная ставка пени принимается равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день, а начиная с 31-го дня просрочки — в размере 1/150 ставки. Ранее эксперты посчитали, что после повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% штраф для юридических лиц по истечении первого месяца просрочки уплаты налога составлял бы 48,66% годовых.

Фиксируются на 2022-2023 гг. расширенные интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам.

Иностранным организациям предоставляется право представлять в налоговые органы сведения об участниках по итогам 2021 года не до 28 марта, а до 31 декабря 2022 года. «Это очень важное предложение бизнеса, потому что сегодня получать информацию очень сложно, непредставление влечет за собой штрафы и другие негативные последствия», — замечал ранее Андрей Макаров.

В два раза — с 60 млн до 120 млн рублей — увеличивается порог признания контролируемыми сделок между взаимозависимыми лицами. Не будут признаваться контролируемыми сделки между взаимозависимыми лицами, по которым одна из сторон применяет инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций и доходы по которым признаются с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Вводятся ограничения на применение ответственности за непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли или убытка контролируемой иностранной компании (КИК) за 2020-2021 гг.

Законопроект устанавливает на 5 лет нулевую ставку НДС в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Также нулевая ставка на аналогичный срок устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление или иное право объектов туристской инфраструктуры, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года. Ставка будет применяться с момента введения объекта в эксплуатацию.

С 2022 года устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0% для аккредитованных организаций в отрасли информационных технологий. Сейчас она составляет 3%.

По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей, то есть до 10 млн рублей никаких повышающих коэффициентов применяться не будет.

Вводится ускоренный возврат НДС для всех компаний, которые не находятся в процедуре банкротства или процессе реорганизации либо ликвидации. Они смогут пользоваться заявительным порядком возврата налога, позволяющим вернуть или зачесть сумму налога еще до завершения камеральной проверки поданной декларации. Согласно принятым поправкам, компаниям в рамках заявительного порядка не придется предоставлять банковскую гарантию или поручительство, если заявленная к возмещению сумма не превышает сумму налогов и страховых сборов за предыдущий год. Если сумма больше, потребуется банковская гарантия или поручительство.

В принятых Думой поправках нет чего-то радикально нового, заслуживающего отдельного обсуждения, заявила «Эксперту» управляющий партнёр KCG Анастасия Кучерена. Некоторые эксперты вообще считают эти меры паллиативными. Однако оснований думать, что работать они не будут, также нет.

«Контроль осуществляется на высшем уровне. И определённый уровень послаблений так или иначе позитивно отразится на экономической ситуации. Но проблема ФНС в другом. Многие бизнесмены жалуются на то, что не было еще ни одного раза, когда по итогам налогового года они не получили бы акты после многомесячной проверки, обязывающие их заплатить многомиллионные штрафы в казну», — отметила эксперт.

Таким образом, бизнес вынужден обращаться суды, где все обвинения налоговиков рассыпаются, указала Анастасия Кучерена. По ее мнению, это говорит не столько о высокой квалификации юристов, сколько о надуманности налоговых претензий. Автоматизация контроля со стороны ФНС уже давно эффективно работает, и это означает, что можно оставаться прибыльной компанией даже после уплаты всех государственных сборов, что многие компании ощутили на себе.

Однако ситуация с проверками и выставленными актами продолжается из года в год, добила эксперт. И у многих предпринимателей складывается ощущение, что сотрудники ФНС составляют эти претензии в случайном порядке: «Авось, кто-то решит не ходить в суд, и мы что-то получим». Эта проблема очень сильно тормозит развитие бизнеса. Решить эту задачу можно, даже не принимая никаких поправок в налоговый кодекс — просто прямым приказом руководителя ведомства. Вероятно, время сделать это пошло именно сейчас.

Как заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, налоги играют важнейшую, если не вообще определяющую роль и в хозяйственной деятельности, и в жизни простых граждан. Поэтому трудно переоценить важность принятых нашими законодателями поправок к Налоговому кодексу, которые предполагают введение серьезных налоговых послаблений и для бизнеса, и для населения. В сложившихся условиях это единственно возможный и абсолютно обоснованный подход к экономическому и социальному регулированию.

Для граждан налоговые новации направлены на «замораживание» и частичное снижение фискальной нагрузки: это земельный и имущественный налоги, отмена НДФЛ на вклады. Для бизнеса же, помимо прямого снижения налогового бремени по приоритетным направлениям развития (IT-сфера, туризм и гостиничный сектор, ИП), происходит высвобождение дополнительных средств за счет увеличения порога контролируемых сделок между взаимосвязанными лицами, а также в результате освобождения от НДФЛ доходов от материальной выгоды. Это, уверен эксперт, повысит мобильность частного капитала.

В перечне мероприятий, направленных на поддержку деловой активности, объективно важнейшую роль играют льготы, связанные с НДС. Обнуление ставки данного налога для сферы гостиничного бизнеса и туристической инфраструктуры на достаточно длительный срок весьма существенно с точки зрения сдерживания цен на услуги данного сектора, что исключительно важно для всех граждан нашей страны.

В то же время, ресурс, связанный со стимулирующим значением данного вида налога, пока не задействован в полной мере. В конце концов, решение о повышение ставки НДС до 20% принималось в принципиально иной экономической ситуации. Сейчас же высокая ставка налога выступает в качестве дополнительного и очень сильного проинфляционного фактора, что в дальнейшем делает целесообразным общее снижение ставки НДС, подчеркнул Анатолий Годжий

Также ускоренный возврат НДС может стать действительно хорошим подспорьем в повседневной деятельности предприятий, уверен эксперт. Однако в реальности данная мера действенна только в отношении крупных, близких к государству корпораций. Для большей же части делового сообщества эта новация будет играть значимую роль только при условии реального запрета на необоснованные налоговые проверки.

Антикризисные налоговые поправки реально облегчат жизнь бизнеса и простых граждан. В тоже время требованием времени является не просто «подстройка» фискальной политики под изменившиеся внешние условия. Необходим переход к активной экспансионистской экономической политике, ключевым элементом которой является тотальная перестройка налоговой системы с широким применением льгот и послаблений для бизнеса и населения. Стратегическая цель — поощрение реиндустриализации всей хозяйственной системы страны и рост доходов населения, заключил Анатолий Гожий.