Нефть лихорадит

Утром 23 марта цены на нефть продолжают активный рост после снижения днем ранее. Впрочем, сейчас это нормальная для инвесторов ситуация — в понедельник, 21 марта, сырье также дорожало. Но если позавчера поводом для покупок стали слухи о потенциальном введении эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС, в среду нефть скупают после публикации данных по ее запасам в США.

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Так или иначе, в центре внимания участников нефтяного рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти. На этом фоне утром в среду стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,34%, до 117,03 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май достигла 110,61 доллара за баррель, что на 1,23% выше значения предыдущей сессии.

Охлаждения не предвидится

Вчера утром Brent не смогла продолжить ралли понедельника, отступив к отметке 115 долл./барр., подтверждает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Локальной стабилизации рынка нефти способствовали дальнейший рост долларовых ставок (доходность 10-летних UST подошла к отметке 2,4%, максимумам с мая 2019 г.) и ослабление опасений относительно введения ЕС ограничений на импорт российской нефти. В частности, представители Германии заявили о невозможности в настоящее время отказаться от поставок нефти из России, хотя страна и работает над достижением независимости от поставок угля, нефти и газа из РФ. Российская Urals просела сильнее, расширив дисконт к Brent до 28 долл./барр.

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Сегодня утром цены на нефть вновь подрастают, продолжает эксперт. Ночью Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США неожиданно упали на 4,28 млн барр. (ожидался небольшой их рост), формируя соответствующие ожидания по недельному отчету Минэнерго США о состоянии рынка энергоносителей, выходящему сегодня во второй половине дня.

Поддержку котировкам оказывают сохраняющийся дефицит предложения, а также опасения относительно поставок из Саудовской Аравии и России. Как считает Локтюхов, в отсутствие новых вводных Brent может остаться в коридоре 115-120 долл./барр. Однако значимых факторов, способных охладить рынок, эксперт по-прежнему не видит. И, по его словам, обновление котировками пиков года остается высоко вероятным сценарием.

Хуситы и американские запасы толкают нефть вверх

Начало недели выдалось для нефти позитивным, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Из-за атак хуситов из Йемена на энергетические объекты Саудовской Аравии, в том числе на НПЗ, принадлежащий Saudi Aramco, арабское государство было вынуждено сократить объемы добычи и переработки, что моментально подбросило стоимость барреля Brent на 7% по сравнению с закрытием пятницы.

В понедельник цена доходила до 117,2 доллара за бочку и держится на этих уровнях утром в среду, приблизившись во вторник к 120 долларам. Также определенным триггером поддержания высоких цен остается постепенно растущее эмбарго на российскую нефть — все больше стран отказываются ее покупать, а те, что покупают, делают это с большим дисконтом от рыночных котировок.

В среду движение вверх должно продолжиться после небольшой коррекции из-за неудавшегося штурма отметки 120 долларов во вторник, считает Николай Вавилов. При этом данные из США по запасам сырой нефти вышли положительные для дальнейшего роста цен — запасы сократились сильнее консенсус-прогноза, уменьшившись на 4,28 миллиона баррелей при прогнозе в рост на 25 тысяч. То есть, потребление топлива растет, что подталкивает вверх и цены. Предполагаемый коридор движения на среду — 114-119 долларов за баррель.

Ближе к концу недели нефть может предпринять еще одну попытку пробить 120 долларов за бочку и выйти к верхней границе технического канала 121,5 доллара, полагает эксперт. Этому будут способствовать макроданные о снижении запасов, а также нарастающее напряжение вокруг российской нефти. Чем больше стран будут от нее отказываться, тем дороже будет стоимость бочки на рынке. Поэтому коридор движения до конца недели — 112-122 доллара с большой вероятностью выхода выше 120.