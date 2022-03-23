Особенности промышленных колес для тележек

Производятся и поставляются эти приспособления во множестве модификаций. Купить промышленные колеса для тележек можно на сайте advanta-sibir.ru.

Достоинства промышленных колес для тележек

Выпуск роликовых колес ориентирован на транспортные средства, грузоподъемность которых не превышает 3 т, так как использование современных колесных подшипников и приводного вала помогает значительно повысить скорость и проходимость в различных условиях. Помимо этого, они позволяют существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду, так что в этом отношении промышленные колесики являются наиболее экологичными. Кроме этого они имеют особенности:

применяются для передвижения тяжестей;

изготавливаются из специальной стали;

их небольшие размеры позволяют выдерживать высокие нагрузки при правильной эксплуатации;

они обладают высокой проходимостью и позволяют производить большой объем различных перевозок.

Благодаря своей конструкции промышленные ролики могут вращаться в любых направлениях, поэтому сфера их применения довольно разнообразна.

Применение промышленных колес

Профессиональные промышленные колеса применяются в различных видах промышленности: транспортной, строительной и так далее. Кроме того, их можно устанавливать на щековые дробилки, конвейерные ленты, рольганги, вибростолы, гидравлические прессы, асфальтоукладчики и другую строительную технику.

Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на тех колесах, которые выполняются в виде цельных пластин из высокопрочных материалов и имеют размеры в пределах 1650 х 3050 х 50 мм. Еще одним важным требованием является наличие защитных устройств – уголков, распорок и адаптеров, которые предназначены для устранения деформаций и перекосов при движении.

Для увеличения срока службы подшипников в процессе изготовления упорные фланцы чаще всего не выполняются, что приводит к некоторому увеличению габаритных размеров изделия. Это делает невозможным серийное производство промышленных колес.

При выполнении роликовых систем в последнее время все большее применение находят узлы и детали, выполненные из специальных сплавов. При изготовлении таких элементов применяются высокопрочные сталей и специальные добавки, которые позволяют повысить их износостойкость, а также придать им минимальную массу. В состав сплавов может входить углерод, никель, железо.