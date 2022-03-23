Ожидание новых санкций придерживает рост рубля

США и их европейские союзники грозят завтра, после визита американского лидера в Брюссель, объявить новые антироссийские санкции. Причем, судя по риторике помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, основной упор может быть сделан на том, чтобы лишить Россию возможности обходить ограничения через те страны, которые к западным санкциям не присоединились.

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В этой связи будет важна реакция Китая, который является держателем примерно 19% американского госдолга, и этот факт будет основным сдерживающим моментом в антикитайских мерах – даже ответное снижение объема покупок Китаем американских госбумаг новых выпусков подорвет экономику США.

Есть и позитивные моменты: президент США Джо Байден не будет давить на европейские страны с целью заставить их отказаться от российских углеводородов. Причина проста: заменить их сейчас нечем. Страны ОПЕК+ добывают нефти даже меньше установленных квот из-за нехватки мощностей. Число действующих буровых установок в США на четверть отстает от начала допандемийного 2020 года. Таким образом, и в США нет свободных мощностей для быстрого и значительного наращивания добычи нефти и газа.

Учитывая, что во многих европейских странах проходят митинги протеста против роста цен на топливо, а также начинается посевная кампания, можно ожидать не афишируемого снижения, а, напротив, увеличения закупок российской нефти. Это не приведет к значительному изменению биржевых котировок, но сузит спрэд между российскими сортами и эталоном Brent, который в последние дни доходил до $30 за баррель. При таком сценарии приток в Россию валютной выручки возрастет.

Пока же нефть торгуется очень спокойно. За баррель «черного золота» дают около $115.

Без принципиальных изменений обещает пройти день и на российском финансовом рынке. В течение первого часа торгов рубль сдает позиции, уйдя чуть выше отметки 104 руб. за доллар. Не исключено, что торги пойдут по вчерашнему сценарию: ослабление рубля с утра, отыгрывание этих потерь к обеду и небольшой рост под занавес торгов. С очень большой вероятностью, сегодня курс российской валюты будет находиться в коридоре 103-105 руб. за доллар, если политика не преподнесет никаких сюрпризов.

Не стоит ждать и сильных движений на рынке ОФЗ. С утра Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос на треть процента, и на этом спрос на рублевые бонды Минфина начал выдыхаться. Это вполне оправданно, поскольку доходности ОФЗ сейчас составляют от 13% по 8-летним бумагам до около 17% годовых по самым близким к погашению выпускам, что значительно ниже ключевой ставки Банка России, равняющейся 20% годовых.

Если завтрашние санкции не сильно ударят по объему торговли России со странами, проводящими независимую от США политику, то можно ждать возобновления тренда укрепления рубля. В свою очередь, это будет способствовать более скорому снижению Банком России фактически запретительного для отечественной экономики размера ключевой ставки, что вызовет рост курсовой стоимости ОФЗ.